Путин заявил о готовности РФ ждать переговоров с Украиной: главное об СВО 1 августа

Москва не исключает возможности возобновления переговорного процесса по разрешению конфликта с Украиной и готова дождаться, когда Киев выразит готовность к диалогу. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
Также глава РФ заявил о завершении производства первого серийного комплекса «Орешник». В Госдуме предположили, что ВС РФ задействуют комплекс для ударов по западному вооружению. Главные новости с фронта спецоперации — в материале URA.RU.
«Орешник» появился у ВС РФ
Первый серийный комплекс произведен и поставлен
Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о завершении производства и передаче Вооруженным силам России первого серийного комплекса «Орешник». Он также отметил, что совместно с белорусскими специалистами определены места для размещения данного вооружения, и в настоящее время ведутся работы по их подготовке.
По чему могут ударить «Орешником»
Российские военные, возможно, задействуют ракетный комплекс «Орешник» для нанесения ударов по западному вооружению, находящемуся на вооружении украинских сил. Такое мнение выразил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник. По его утверждению, ВС РФ также могут нанести удары по значимым объектам военно-промышленного комплекса Украины.
ВСУ сдадут один из главных городов в зоне СВО
Британское издание The Daily Telegraph сообщает, что в ближайшее время украинские военные рискуют потерять контроль над городом Покровск в Донецкой Народной Республике из-за возрастающей угрозы окружения населенного пункта. Ряд военнослужащих высказывают мнение, что сдача объекта может произойти в ближайшие дни.
Российские военные активно продвигаются вперед, используя беспилотные летательные аппараты и устраивая засады, передает Пятый канал. В результате их действий была заблокирована важная транспортная артерия, необходимая для снабжения и обороны украинских войск.
Путин раскрыл правду, когда был освобожден Часов Яр
Путин заявил, что Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР) перешел под контроль российских военных за несколько дней до того, как об этом было объявлено официально Министерством обороны. По его словам, в это время на территории населенного пункта проводились работы по обеспечению полной зачистке пункта.
Когда закончится СВО
Озвученные в июне 2024 года условия завершения специальной военной операции продолжают сохранять свою актуальность, заявил Путин. Он подчеркнул, что речь идет о создании гуманитарных условий, определении статуса русского языка, а также о поддержке развития православной церкви на территории Украины.
Москва готова подождать переговоры
Президент России отметил, что Москва не исключает возможности возобновления переговорного процесса по разрешению конфликта с Украиной и готова дождаться, когда Киев выразит готовность к диалогу. Так он прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского о нецелесообразности переговоров на данном этапе.
Уничтожена рота нацбатальона «Айдар»*
По информации российских силовых ведомств, в районе населенного пункта Бессаловка Сумской области была полностью ликвидирована штурмовая рота 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (данная организация признана в России террористической и запрещена). Уточняется, что она была уничтожена бойцами «Севера» в районе Бессаловки
*Организация признана террористической и запрещена в России
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