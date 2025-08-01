Глава Белоруссии Александр Лукашенко порассуждал о действиях российских военных на Украине. Президент России Владимир Путин поправил коллегу, когда тот заявил, что ВС РФ «захватят» оборонительные позиции украинцев.
«Россияне все это потихонечку отгрызут, захватят и пойдут дальше», — заявил Лукашенко. На это Путин его перебил: «Вернут». Лукашенко согласился: «Ну, вернут». Президент России добавил: «Это наше».
Лукашенко говорил о том, что в случае отсутствия переговоров с Россией украинские войска могут лишиться оборонительных позиций через полтора-два месяца. По словам белорусского лидера, Киеву следует обратиться к Москве с предложением о переговорах.
Путин и Лукашенко вместе съездили на остров Валаам. Там они неформальную встречу на территории Смоленского скита Спасо-Преображенского мужского монастыря. Традиция совместных визитов на остров у глав государств началась в 2019 году.
ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции. Российские военные освобождают населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных президентом страны Владимиром Путиным.
На 31 июля ВС РФ освободили Часов Яр и взломали оборону ВСУ. Подробнее — в материале URA.RU.
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