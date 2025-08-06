Для свердловчан закатят фестиваль с мировой звездой

На фестивале UralTerraJazz в Камышлове свердловчан своими выступлениями будут удивлять российский «король рок-н-ролла» Денис Мажуков, гастролирующий в США и Европе, и гости из Казахстана и Армении. Об этом рассказал народный артист России, пианист Даниил Крамер.
«В этот раз фестиваль будет международным, приедут ребята из Казахстана и Армении. Будет Алексей Подымкин, который исполняет программу „Песни Победы“. Он очень мастерски обрабатывает отечественную киномузыку. Будут и чисто развлекательные вещи. Я готовлю программу, которая будет соединять джаз, рок и фанк, вместе с одним из самых техничных бас-гитаристов России Антоном Горбуновым, к нам присоединится ударник из Екатеринбурга Егор Крюковский», — поделился Крамер.
Также на фестивале выступят группа Dastan Rayev group (Казахстан), Артем Манукян и Yerevan Calling (Армения), пройдет концерт-посвящение первому советскому джазмену Леониду Утесову от резидентов клуба EverJazz, будет представлен проект «Рэй: легенда навсегда» Дениса Мажукова. Помимо музыки посетителей ждет фестиваль «Земляничный джем», где можно будет попробовать «обнимательный» пирог с земляникой и сахарной пудрой, танцевальные мастер-классы и фейерверк.
«Мы еще не сказали про орган в джазе — это уникальный проект, который до сих пор обсуждают. Великолепная музыка и исполнители. Около 60 музыкантов было в прошлый раз, сегодня, я думаю, что тоже будет много музыкантов и зрителей. Зрители располагаются на лужайках, и это не только наслаждение музыкой, но и приятное времяпровождение после всех праздничных мероприятий, посвященных Дню города», — подчеркнула председатель областного заксобрания Людмила Бабушкина.
Фестиваль пройдет 9 августа. Ради этого из Екатеринбурга запустят дополнительный электропоезд «Финист». Он отправится со станции Екатеринбург-Пассажирский в 10:18, прибудет в Камышлов в 12:30. Обратно из Камышлова можно уехать в 21:20, поезд будет в Екатеринбурге в 23:38.
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