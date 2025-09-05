Договоренности с Украиной и развитие экономики: главные заявления Путина на ВЭФ-2025

Президент России Владимир Путин выступил на заседании десятого Восточного экономического форума, который проходит на территории Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, спикером встречи выступила телеведущая Мария Рыбакова. Форум проводится уже десять лет, его целью ставилось развитие экономики Дальнего Востока, а также расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На ВЭФ присутствует корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева.
Ежегодно президент принимает участие в данном форуме. В ходе выступления на ВЭФ Владимир Путин основное внимание уделяет вопросам развития Дальнего Востока. По его утверждению, в настоящее время этот регион превратился в ключевой элемент, способствующий укреплению позиций России на мировой арене. Глава государства также охарактеризовал Дальний Восток как «флагман» страны в условиях новой глобальной экономической реальности.
По словам советника президента РФ и ответственного секретаря по подготовке к ВЭФ Антона Кобякова, текущий, десятый ВЭФ станет особенным, поскольку проходит после «очень важных событий», среди которых Кобяков выделяет улучшение отношений между Путиным и Трампом. Главные заявления Путина на форуме читайте в материале URA.RU.
Развитие и строительство
Развитие Дальнего Востока и Сибири обозначено национальным приоритетом России на XXI век. По словам Путина, будет продолжена модернизация восточного полигона железных дорог — БАМа и Транссибирской магистрали. К 2032 году их провозные мощности должны увеличиться в полтора раза по сравнению с началом этого года.
Путин объяснил, почему развитие транспортной инфраструктуры на востоке страны имеет стратегическое значение и объявил о намерениях развивать Трансарктический коридор: он должен не только способствовать экономическому росту России, но и открывать новые перспективы для отечественных предпринимателей.
В рамках расширения транспортных связей Россия также планирует строительство новых мостов в КНДР. По словам президента, открытие моста через реку Туманная, соединяющего Россию и Северную Корею, запланировано на следующий год. Кроме того, планируется возобновление авиасообщения между двумя странами. Эти меры, по мнению главы государства, будут способствовать укреплению взаимных связей и развитию сотрудничества между Россией и КНДР.
Социальная сфера
Путин поручил расширить действие программы льготной ипотеки со ставкой 2% для жителей Дальнего Востока, включив в нее всех сотрудников государственных и муниципальных учреждений региона. Решение принято в качестве дополнительного стимула для демографического роста и повышения привлекательности жизни на востоке страны.
По словам президента, расширение доступных ипотечных программ поможет не только обеспечить жителей региона жильем, но и станет важным фактором в решении демографических проблем. За последние девять лет наблюдается устойчивый приток молодежи в возрасте от 20 до 24 лет на Дальний Восток, сюда стремятся молодые специалисты со всей страны, что свидетельствует о растущей привлекательности региона для новых поколений россиян.
Экономика
Президент уделил внимание зарплатам и росту цен: он отметил, что по итогам 2024 года средняя зарплата на Дальнем Востоке превысила 100 тысяч рублей, а уровень бедности по стране сократился с 11,3% до 7,2%. При этом отмечается падение уровня бедности ниже среднего в дальневосточных регионах: в Сахалинской области до 5,3%, в Магаданской до 5,9%, а на Чукотке до 4,4%. Причиной роста цен Путин назвал инфляцию, при этом отметив, что Центральный банк продолжает борьбу с инфляцией, пытаясь вернуть ее к показателю в 4%.
На вопрос Рыбаковой о том, кому верить из спикеров в области экономики, выступающих на видеохостингах, Путин призвал обращаться к мнению специалистов и исходить из собственного опыта.
Президент отмечает, что российские финансовые власти ведут себя профессионально и всегда исходят из того, что базовым условием для развития российской экономики и соцсферы является устойчивая макроэкономическая политика.
Энергетика
Владимир Путин отметил необходимость обеспечения гарантированного спроса на энергию со стороны инвесторов, а также подчеркнул важность уверенности производителей в том, что вырабатываемая ими энергия будет востребована и не останется неиспользованной. По его словам, для достижения максимальной эффективности и предотвращения финансовых затруднений необходимо выстроить эффективное взаимодействие между всеми участниками этого процесса.
Президент подчеркнул, что в вопросах развития угольной отрасли России следует делать ставку на внутренний рынок. По его словам, запасов угля в стране достаточно на ближайшие 900 лет, однако для их рационального использования необходимо внедрение передовых технологий.
Украина
Позиция Москвы по размещению иностранных военных на территории Украины остается неизменной. Россия исходит из того, что любые иностранные военные, появившиеся на Украине, будут законной целью для Вооруженных сил. Если удастся достичь долгосрочных договоренностей по урегулированию конфликта, Москва будет их соблюдать, однако в таком случае размещение зарубежного контингента на Украине станет бессмысленным.
В Кремле также прокомментировали реакцию Киева на предложение Путина о личных переговорах. Российский лидер ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву для переговоров. Однако украинская сторона отвергла эту инициативу. Отмечается, что еще недавно Киев полностью исключал любые контакты с Москвой, а сейчас уже все чаще обращается с подобными просьбами. При этом, по мнению Путина, по ключевым вопросам договориться с нынешним руководством Украины практически невозможно. Российский президент напомнил, что вопрос территориального устройства страны должен решаться на референдуме при условии отмены военного положения и проведения выборов главы государства, чего власти в Киеве избегают.
Кроме того, в Кремле объяснили отношение России к возможному вступлению Украины в международные организации. Москва никогда не возражала против интеграции Украины в Европейский союз, поскольку такой сценарий рассматривался как экономический и не нес угрозы безопасности России. Вместе с тем вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для Москвы.
