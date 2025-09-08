08 сентября 2025

Пермь возобновляет прямое авиасообщение с Вьетнамом

Из Перми появились рейсы во вьетнамский город Камрань
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Регулярные авиасообщения между Пермью и Вьетнамом были приостановлены в 2020 году
Регулярные авиасообщения между Пермью и Вьетнамом были приостановлены в 2020 году Фото:

В аэропорту Большое Савино анонсированы новые рейсы в город Камрань (Вьетнам), которые будет выполнять авиакомпания Azur Air. В рамках программы предусмотрено четыре перелета. 

«Стартовый рейс запланирован на 24 ноября 2025 года, а завершение полетной программы — на 30 декабря 2025 года. Перевозки будут осуществляться на воздушных судах Boeing 767. Время в пути составит около девяти часов», — сказано в расписании пермского аэропорта. 

Регулярные авиасообщения между Пермью и Вьетнамом были приостановлены в 2020 году. Причина — пандемия COVID-19.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Большое Савино анонсированы новые рейсы в город Камрань (Вьетнам), которые будет выполнять авиакомпания Azur Air. В рамках программы предусмотрено четыре перелета.  «Стартовый рейс запланирован на 24 ноября 2025 года, а завершение полетной программы — на 30 декабря 2025 года. Перевозки будут осуществляться на воздушных судах Boeing 767. Время в пути составит около девяти часов», — сказано в расписании пермского аэропорта.  Регулярные авиасообщения между Пермью и Вьетнамом были приостановлены в 2020 году. Причина — пандемия COVID-19.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...