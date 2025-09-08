В Пермский край проник штамм коронавируса «Стратус»

В Пермском крае зафиксировано распространение нового варианта коронавируса, получившего название «Стратус». Об этом 8 сентября на пресс-конференции регионального Минздрава сообщила эпидемиолог Ирина Фельдблюм.
«Штамм „Стратус“ представляет собой подтип варианта „Омикрон“ и возник в результате мутаций и слияния ранее существовавших форм вируса. Серьезных поводов для беспокойства нет. Благодаря масштабной вакцинации, проведенной в предшествующие годы, у жителей региона сформировался необходимый иммунитет. В таких условиях вирус утрачивает агрессивные свойства и становится менее патогенным», — подчеркнула Ирина Фельдблюм.
Как отметила эпидемиолог, тяжелых случаев заболевания, связанных с новым штаммом, в регионе не зафиксировано. В среднем ежемесячно в Пермском крае регистрируется до 400 случаев заражения COVID-19, и примерно треть из них связана с вариантом «Стратус». На данный момент проведение вакцинации против коронавируса не считается приоритетной мерой.
Ранее URA.RU сообщало о том, в Пермском крае за прошедшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заболело 9300 человек. Такие цифры привел глава регионального управления Роспотребнадзора Виталий Костарев, выступая на брифинге, посвященном сезонным инфекционным заболеваниям. Он также подчеркнул, что пороговый уровень заболеваемости ОРВИ «ни по одной возрастной группе не превышен».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!