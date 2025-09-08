Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова приехала в Пермский край

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова 9 сентября работает в Пермском крае. Регион один из первых присоединился к программе омбудсмена.
«Три года назад мы начали работать над профилактикой социального сиротства среди маленьких детей. В 2024 году Пермский край стал участником пилотного проекта „Вызов“, когда мы расширили возрастную категорию детей до 18-летия. И сейчас в регионе разрабатывается большое количество мер по профилактике социального сиротства в целом. Работают консилиумы обоснованности помещения детей в учреждения. Работают различные клубы и службы. Появился единый региональный куратор по профилактике», — рассказала Мария Львова-Белова в своем telegram-канале.
По ее словам, цель сегодняшнего визита — посмотреть, как все это работает на практике. Кроме того, омбудсмен поучаствует в консилиуме по вопросу нахождения детей в учреждениях и встретится с пермскими семьями, которым требуется помощь.
