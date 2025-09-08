08 сентября 2025

Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова приехала в Пермский край

Мария Львова-Белова: встречусь с пермскими семьями, которым требуется помощь
© Служба новостей «URA.RU»
В ходе командировки омбудсмен встретится с пермскими семьями
В ходе командировки омбудсмен встретится с пермскими семьями

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова 9 сентября работает в Пермском крае. Регион один из первых присоединился к программе омбудсмена. 

«Три года назад мы начали работать над профилактикой социального сиротства среди маленьких детей. В 2024 году Пермский край стал участником пилотного проекта „Вызов“, когда мы расширили возрастную категорию детей до 18-летия. И сейчас в регионе разрабатывается большое количество мер по профилактике социального сиротства в целом. Работают консилиумы обоснованности помещения детей в учреждения. Работают различные клубы и службы. Появился единый региональный куратор по профилактике», — рассказала Мария Львова-Белова в своем telegram-канале. 

По ее словам, цель сегодняшнего визита — посмотреть, как все это работает на практике. Кроме того, омбудсмен поучаствует в консилиуме по вопросу нахождения детей в учреждениях и встретится с пермскими семьями, которым требуется помощь. 

© Служба новостей «URA.RU»
