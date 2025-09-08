Бастрыкин затребовал доклад о поисках пермяка, загадочно пропавшего в июле

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе поисков пенсионера, которого ищут с июля. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Владимир Горбач отправился за ягодами в лес недалеко от Усть-Качки и пропал.
«Бастрыкин поручил руководителю краевого управления СКР Денису Головкину доложить о результатах расследования. Мужчину ищут с июля. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело по статье „Убийство“», — сообщили в следкоме.
Владимир Горбач пропал 18 июля. Он доехал до Усть-Качки и зашел в лес. Его дочь, Мария Черемных, рассказала, что он планировал собрать ягоды. Момент, когда мужчина заходит в лес попал на камеры видеонаблюдения. После его никто не видел.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!