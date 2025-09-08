08 сентября 2025

Как проголосовать на выборах губернатора Пермского края дистанционно. Инфографика

Голосовать на выборах губернатора пермяки будут онлайн
Сделать выбор можно с помощью смартфона
Выборы губернатора Пермского края — 2025

В Пермском крае на выборах губернатора в конце этой недели многие жители будут голосовать, не приходя на избирательные участки. Те, кто зарегистрировался для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), смогут это сделать с помощью компьютера или смартфона. Как оставить свой голос через ДЭГ — в материале URA.RU.

Кто может воспользоваться ДЭГ

Дистанционно проголосовать смогут лишь те, кто заранее подал заявление на портале Госуслуг и получил подтверждение. Это можно было сделать до 23:59 8 сентября. Если вы не успели — значит ДЭГ на этих выборах не для вас.

Когда можно проголосовать дистанционно

Дистанционное голосование будет проходить параллельно с обычным. То есть «электронные участки» откроются в 8:00 12 сентября. Закроется возможность отдать голос за своего кандидата в 20:00 14 сентября.

Как проголосовать

Чтобы оставить свой голос, необходимо зайти на сайт ДЭГ и авторизоваться, используя данные вашей учетной записи на портале Госуслуг. Делается буквально в два клика и отправку полученного в SMS кода. Далее вам предложат ознакомиться с техническими условиями проведения ДЭГ и подтвердить личность цифровым кодом из SMS, отправленного на номер телефона, который указан в личном кабинете на Госуслугах. Введя код, вы получите доступ к бюллетеню.

Чтобы сделать выбор, нужно поставить отметку напротив того или иного кандидата и нажать кнопку «Проголосовать». После подтверждения выбора изменить решение будет нельзя.

Получилось?

После того как вы проголосуете, система выдаст квитанцию с данными о вашем голосе, где будет указан уникальный номер. «По нему, с помощью сервиса на портале наблюдения ДЭГ, можно будет найти транзакцию и убедиться в ее наличии. Тип транзакции „Принят бюллетень“ будет означать, что транзакция содержит зашифрованный результат волеизъявления, а само наличие транзакции — факт ее учета», — говорится на сайте ДЭГ.

Технические нюансы

Проголосовать можно с персонального компьютера, ноутбука, планшета или смартфона. Важно, чтобы на устройстве был установлен браузер, соответствующий требованиям ДЭГ. Проверить свой можно уже сейчас по ссылке. 

В момент голосования обязательна стабильная интернет-связь. Поэтому лучше заранее убедиться в хорошем приеме сигнала сотовой сети или Wi-Fi. Не стоит откладывать голосование на последний момент, когда вы будете возвращаться с дачи по загородной трассе.

