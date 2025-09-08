В Перми разыскивают девушку с татуировками, пропавшую почти месяц назад

В Свердловском районе Перми разыскивается 24-летняя девушка, пропавшая почти месяц назад. Известно, что 14 августа 2025 года она покинула дом и с тех пор не выходила на связь. У пропавшей есть особые приметы: татуировка на голени в японском стиле и изображение лампочки Ильича на плече.
«Девушка 2001 года рождения ушла из дома в Свердловском районе города еще 14 августа и с тех пор не выходила на связь. По ориентировке, девушка выглядит примерно на 20 лет, ее рост — 160–165 сантиметров, телосложение нормальное, волосы темные, стрижка каре, глаза зеленые. В день исчезновения она была одета в черную куртку, светлое худи, светлые штаны и кроссовки», — сообщает поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что с собой у девушки была черная поясная сумка. Волонтеры призывают всех, кто располагает любой информацией о месте нахождения девушки, связаться по телефонам 8 922 3456 702 или 112.
