08 сентября 2025

Пермячка вырастила редкую северную ягоду в своем огороде. Фото

Жительница Перми четыре года ждала урожай голубики
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Голубика выросла в Перми
Голубика выросла в Перми Фото:

Жительница Перми Елена Скворцова вырастила у себя в огороде редкую северную ягоду — голубику. Урожай она ждала четыре года. О том, что это за сорт и как правильно выращивать голубику она рассказала в беседе с корреспондентом URA.RU.

«Этот сорт называется „Голубая россыпь“. Купила я его четыре года назад. Интересно, что голубика не растет рядом со смородиной и крыжовником. То есть ей надо выбирать какое-то другое место. При этом куст хорошо растет в месте, где и солнце есть и наполовину тень. В этом году впервые появился урожай. Ягоды крупные и сладкие», — поделилась пермячка.

Женщина отметила, что для того, чтобы голубика росла, ей надо создать условия максимально похожие на лес. «Надо выкопать яму, выстелить ее геотекстилем, затем наполнить кислым торфом и сосновыми иголками. В эту почву надо посадить саженец и потом ежегодно подсыпать иголки и торф», — рассказала Елена Скворцова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Перми Елена Скворцова вырастила у себя в огороде редкую северную ягоду — голубику. Урожай она ждала четыре года. О том, что это за сорт и как правильно выращивать голубику она рассказала в беседе с корреспондентом URA.RU. «Этот сорт называется „Голубая россыпь“. Купила я его четыре года назад. Интересно, что голубика не растет рядом со смородиной и крыжовником. То есть ей надо выбирать какое-то другое место. При этом куст хорошо растет в месте, где и солнце есть и наполовину тень. В этом году впервые появился урожай. Ягоды крупные и сладкие», — поделилась пермячка. Женщина отметила, что для того, чтобы голубика росла, ей надо создать условия максимально похожие на лес. «Надо выкопать яму, выстелить ее геотекстилем, затем наполнить кислым торфом и сосновыми иголками. В эту почву надо посадить саженец и потом ежегодно подсыпать иголки и торф», — рассказала Елена Скворцова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...