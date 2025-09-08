Жительница Перми Елена Скворцова вырастила у себя в огороде редкую северную ягоду — голубику. Урожай она ждала четыре года. О том, что это за сорт и как правильно выращивать голубику она рассказала в беседе с корреспондентом URA.RU.
«Этот сорт называется „Голубая россыпь“. Купила я его четыре года назад. Интересно, что голубика не растет рядом со смородиной и крыжовником. То есть ей надо выбирать какое-то другое место. При этом куст хорошо растет в месте, где и солнце есть и наполовину тень. В этом году впервые появился урожай. Ягоды крупные и сладкие», — поделилась пермячка.
Женщина отметила, что для того, чтобы голубика росла, ей надо создать условия максимально похожие на лес. «Надо выкопать яму, выстелить ее геотекстилем, затем наполнить кислым торфом и сосновыми иголками. В эту почву надо посадить саженец и потом ежегодно подсыпать иголки и торф», — рассказала Елена Скворцова.
