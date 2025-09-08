В Пермском университете на «Кампус фесте» сыграет самый юный диджей России

Пермский классический университет (ПГНИУ) 12 сентября открывает двери своего кампуса для всех горожан. Здесь пройдет традиционный «Кампус фест» (0+), в рамках которого будут работать более 40 творческих и образовательных площадок. Музыкальную часть праздника на главной сцене откроет самый юный диджей России — DJ Роман Raze, рассказали URA.RU в университете.
«Главная сцена фестиваля будет посвящена электронной музыке в разных ее проявлениях. Событие откроет самый юный диджей России — DJ Роман Raze, ему девять лет. В семь Рома отыграл свой первый сет на „Фестивале диджеев на Каме“ во время празднования 300-летия Перми, принимал участие в фестивалях „Музыка лета на набережной Камы“ и „Город встреч“. В течение вечера на сцену выйдут два диджея, выпускника ПГНИУ: DJ DiKabasha и DJ Robsis», — говорят организаторы фестиваля. Из музыкальной программы: бразильская карнавальная самба, мастер-класс по игре на африканских барабанах, караоке-квиз, «Угадай мелодию».
В зоне мастер-классов будут рисовать на шопперах, создавать карты желаний, украшения и брелоки, откроется столярная мастерская и пройдут занятия по спортивным уличным танцам. Каждый школьник сможет пройти экономический квест «Погружение в студенческую жизнь», а взрослые погрузятся в мир молодежного сленга — эксперты помогут им в этом на квизе «Сленг или как понять, о чем говорит ваш ребенок».
«Кампус фест» стартует 12 сентября в 18:00. Для участия необходимо зарегистрироваться. Как пояснили в вузе, регистрация нужна, чтобы попасть на площадки внутри корпусов, куда вход осуществляется по пропускам. Кроме этого, организаторы хотят знать, сколько к ним придет гостей. Подробная программа в сообществе «Кампус фест ПГНИУ» в соцсети «ВКонтакте».
