К 300-летию Перми обновили десятки городских пространств, некоторые из них — знаковые. Скверы, площади и парки обрели новые облики: здесь уложили плитку, посадили деревья и установили арт-объекты. Среди таких мест — скверы имени Дзержинского, Татищева и Гоголя, Слудская горка, площадь Трех столетий. Пространства не просто благоустроили, но сделали более комфортными и современными. Как преобразились разные уголки Перми — в фоторепортаже URA.RU.
Сквер имени Дзержинского
Сквер имени Дзержинского когда-то назывался парком Гайдара, его заложили в 1960 году. Здесь высадили уральские растения, позже установили фонтан и скамейки. В 1977 году в сквере появился бюст Феликса Дзержинского, а официальное переименование произошло в 1984-м. Имя Гайдара же сохранилось за площадью, расположенной у сквера.
К юбилею города пространство капитально обновили: заменили плитку, бордюры и ограждение, установили скамейки и урны. Обновили фонтан, облицевав чашу камнями с серым кварцитом. В сквере восстановили газоны площадью свыше шести тысяч квадратных метров, высадили гортензии и голубые ели. К празднику здесь оформили цветники из 11 тысяч однолетников.
Слудская горка
Застройка Слудской горки началась в XIX веке. В разные годы здесь появлялись жилые дома, церковь, Александровское мужское начальное училище (ныне — дворец детского и юношеского творчества «Пермячок»), вдовий дом (теперь противотуберкулезный диспансер), роддом (краевой наркодиспансер) и стадион «Энергия», который в наше время превратился в многофункциональный спорткомплекс.
К 300-летию Перми пространство на склоне между улицами Попова и Крисанова стало зоной активного благоустройства. На нижнем ярусе обновили дорожки, газоны и освещение, высадили ивы, березы и можжевельники. Озеленение оформили в стиле пэчворк: участки с растениями образуют геометрические блоки. Верхний ярус стал пространством для спорта и отдыха — здесь появились тренажеры, столы для игр и лавочки. Старые деревья на Слудской горке постарались сохранить, а между ярусами обустроили новые лестницы.
Сквер имени Татищева
Сквер имени Татищева раньше назывался Разгуляевским. В 2003 году в преддверии 280-летия Перми здесь появился памятник основателю Перми и место отдыха получило имя основателя города. С 2013 года горожане отмечают День города, собираясь у монумента в полночь. В год 295-летия здесь установили часы «Без пяти триста», которые вели отсчет времени до юбилея.
К 300-летию пространство преобразили: заменили плитку на дорожках, высадили живые изгороди, обустроили газоны и цветники. Освещение обновили — старые бетонные опоры заменили на черные стальные, с подсветкой памятника. В озеленении использовали неприхотливые многолетники: хосты, ирисы, флоксы, эхинацею. Также появились приствольные решетки с юбилейной символикой.
Сад имени Гоголя
Сад Гоголя был заложен в 1909 году к столетию со дня рождения писателя. В советские годы здесь высаживали деревья, обновляли инфраструктуру и установили фонтан. В 1990-е сад оказался в запущенном состоянии. Работы по благоустройству возобновили только в 2022 году.
К юбилею города здесь заменили освещение и ливневку, провели видеонаблюдение и установили настоящие газовые фонари. В сквере уложили плитку и рулонные газоны, поставили скамейки и урны. В саду появились 85 новых деревьев, более 1700 кустарников и свыше четырех тысяч многолетников. На спортивной площадке восстановили тренажеры. В саду также установили памятник российскому инженеру и ученому Петру Соболевскому.
Площадь Трех столетий
Площадь Трех столетий — одно из старейших мест Перми, связанное с основанием города. Рядом с ней в 1723 году начал работать Егошихинский медеплавильный завод. Здесь размещались губернаторский дом, гостиный двор и причалы, позже появился первый железнодорожный вокзал. Пространство долгое время не имело официального названия. В 2011 году его назвали площадью Европы, а недавно переименовали в площадь Трех столетий.
Капитальный ремонт площади начался в 2022 году. Построили транспортное кольцо, обновили прогулочные зоны, поставили скамейки и высадили зелень. Центральным элементом стала памятная стела — артиллерийские стволы, произведенные на Пермском пушечном заводе. Торговым павильонам рядом с площадью вернули исторический облик.
