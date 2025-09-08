Несмотря на прохладное лето, пермские садоводы сумели вырастить на своих грядках не только кабачки и огурцы, но и более экзотические культуры. Например, арбузы, дыни и виноград.
«Арбузик. Сегодня попробовали. Нормальный. Как говорится, все получилось... Правда, пока только один. Остальные не готовы. Еще растут. Поздно завязались. Наверное, холодно было (помним, каким было начало сезона). Может еще успеют», — подписал фото своего урожая Валерий Аникин. Также он вырастил на огороде дыни. Фото винограда, выращенного в Пермском крае, прислала URA.RU читательница Людмила.
Ранее сообщалось, что Каролина Овчинникова из Кунгура вырастила в теплице гигантский арбуз. Она также выращивала огромные кабачки и огурцы, достойные книги рекордов.
