08 сентября 2025

На грядках пермяков созрели арбузы, дыни и виноград. Фото

Арбуз можно вырастить и в Перми
Несмотря на прохладное лето, пермские садоводы сумели вырастить на своих грядках не только кабачки и огурцы, но и более экзотические культуры. Например, арбузы, дыни и виноград.

«Арбузик. Сегодня попробовали. Нормальный. Как говорится, все получилось... Правда, пока только один. Остальные не готовы. Еще растут. Поздно завязались. Наверное, холодно было (помним, каким было начало сезона). Может еще успеют», — подписал фото своего урожая Валерий Аникин. Также он вырастил на огороде дыни. Фото винограда, выращенного в Пермском крае, прислала URA.RU читательница Людмила.

Ранее сообщалось, что Каролина Овчинникова из Кунгура вырастила в теплице гигантский арбуз. Она также выращивала огромные кабачки и огурцы, достойные книги рекордов.

