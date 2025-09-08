Услышать голоса диких зверей — медведей, лис, зайцев — можно в Черняевском лесу Перми. Здесь откроется центр экологической культуры, где кроме прочего размещены интерактивные устройства, которые позволяют и увидеть животных в дикой природе, и услышать их, рассказали в минприроды Пермского края.
«Вы когда-нибудь задумывались, как звучит лес Пермского края? Какие голоса прячутся за следами на снегу или земле? В Пермском центре экологической культуры вы сможете не только увидеть следы животных, но и услышать их голоса. Одно нажатие — и лес оживает!» — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте».
Центр экологической культуры откроется в Перми 11 сентября. Он расположен по адресу ул. Подлесная, 52/1 — у входа на экотропу Черняевского леса. На открытии гостей ждут экскурсии по выставочному пространству центра и территории леса, экологические мастер-классы, игры.
