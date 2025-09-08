Из пермского клуба «Амкар» ушел главный тренер

Главный тренер футбольного клуба «Амкар» Александр Кульчий ушел со своей должности. Он проработал в Перми всего два месяца.
«Главный тренер Александр Кульчий покидает команду. Вместе с ним уходит тренер Владимир Усин», — сообщили в пресс-службе «Амкара».
Кульчий начал работать в клубе 14 июля. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Ярослав Мочалов.
Президент «Амкара» Дмитрий Мартынов сообщил, что уход Кульчего связан с результатами клуба. «Он должен был улучшить качество игры команды с сохранением результата. К сожалению, результат не тот, который бы хотелось», — прокомментировал Мартынов. Владимир Усин решил покинуть клуб по собственной инициативе. Это стало неожиданностью для президента ФК «Амкар Пермь».
