08 сентября 2025

Заявление о банкротстве издателя одного из старейших деловых пермских СМИ оставлено без движения

Арбитражный суд Пермского края оставил без движения заявление о банкротстве ООО «Центр деловой информации», выпускающего газеты Business Class и «Наш район». Причиной такого решения стало отсутствие подтверждения того, что администрация Перми — основной кредитор должника — была уведомлена о подаче заявления.

«Арбитражный суд Пермского края на минувшей неделе оставил без движения заявление ООО „Центр деловой информации“ о самобанкротстве. Общество не представило доказательства об уведомлении о подаче заявления администрации Перми, которая является основным кредитором должника», — передает «Коммерсант Прикамье».

Суд предоставил компании срок до 6 октября 2025 года для устранения выявленных нарушений. Если компания предоставит необходимые документы, заявление будет рассмотрено повторно.

Ранее генеральный директор ООО «Центр деловой информации» Светлана Мазанова подала заявление о признании компании банкротом. При этом в официальном telegram-канале СМИ сделало заявление о том, что редакции продолжают осуществлять свою деятельность в штатном режиме.

