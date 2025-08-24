24 августа 2025

Как пройдут выборы губернатора в Пермском крае: главное

На выборах пермского губернатора будут применяться все формы голосования
Выборы пройдут в течене трех дней
Выборы губернатора Пермского края — 2025

Недавно выступая на публичном мероприятии, спикер заксобрания Валерий Сухих назвал предстоящие выборы губернатора Пермского края «главным событием года». Подготовка к кампании началась еще зимой. Для удобства жителей избирком сделал так, что в регионе будут применяться все установленные законом способы голосования.

Когда проходят выборы

Дату выборов губернатора заксобрание еще в июне определило на 14 сентября. Избирательная комиссия, проанализировав опыт предыдущих лет, приняла решение проводить голосование три дня: 12, 13 и 14 сентября. На всех избирательных участках будет вестись видеозапись. Бюллетени после завершения каждого дня голосования они будут помещаться в специальные сейф-пакеты. Они останутся в сейфах под видеонаблюдением до момента подсчета. Со всех участков будет организована прямая трансляция в единый центр видеонаблюдения, который расположен в молодежном центре «Кристалл».

Кто участвует в выборах губернатора

Первый кандидат появился фактически в марте: президент РФ Владимир Путин поддержал выдвижение действующего главы региона Дмитрия Махонина на второй срок. После стартовала процедура праймериз «Единой России», по итогам которой Махонин официально был признан их победителем и был выдвинут региональной конференцией. Сразу после он поехал в избирком и подал документы на выдвижение.

Позже определились соперники Махонина на выборах. Всего выдвинулось 11 человек:

  • Дмитрий Махонин (ЕР)
  • Людмила Караваева (Партия пенсионеров)
  • Вячеслав Лучников (СР)
  • Ксения Айтакова (КПРФ)
  • Олег Постников (ЛДПР)
  • Денис Шитов (Новые люди)
  • Александр Зинин (самовыдвиженец)
  • Максим Гашев («Партия за справедливость!»)
  • Михаил Дьячков (Коммунисты России)
  • Егор Гилев (самовыдвиженец)
  • Александр Запивалов (самовыдвиженец)

Однако шесть человек не смогли собрать документы на регистрацию. И потому в бюллетене окажется только пять фамилий.

Как можно проголосовать

Принять участие в выборах можно всеми установленными законом способами. Первый — традиционное голосование на избирательном участке по месту прописки. Они будут работать 12, 13, 14 сентября с 8:00 до 20:00. Кстати, будут применяться бюллетени с суперзащитой. О том, к какому участку вы прикреплены, можно узнать на портале «Госуслуги», в мобильном приложении «Мои выборы» или по телефону горячей линии 8 (342) 235-16-80.

Также эту информацию пермякам расскажут члены участковых избирательных комиссий. Они проводят подомовой обход в рамках проекта «ИнформУИК», во время которых будут рассказывать жителям о выборах губернатора, способах голосования и вообще готовы ответить на все вопросы по кампании. Плюс эти сведения будут размещены в ваших подъездах и лифтах в рамках большой и необычной информационной кампании.

Если вам неудобно голосовать по прописке, то есть несколько вариантов. Первый — технология «Мобильный избиратель». Можно прикрепиться (через «Госуслуги») и проголосовать участке по месту фактического нахождения.

Второй — дистанционное электронное голосование. Подать заявку можно на портале «Госуслуги» до 8 сентября. В день выборов достаточно будет зайти на портал и выбрать наиболее симпатичного кандидата в несколько нажатий. Если у вас есть вопросы или проблемы с подачей заявления на дистанционное голосование — можно позвонить по телефону горячей линии ДЭГ 8(902)7952303.

Если по каким-то причинам вы не сможете дойти до участка, то избирательная комиссия придет к вам домой. Об этом можно сказать членам УИК во время подомового обхода или в дни голосования сообщить о таком намерении по телефону горячей линии 8 (342) 235-16-80.

Проголосовать можно и в Москве. В столице открыто 14 экстерриториальных участков. Также в этом году впервые будут организованы участки прямо рядом с линей боевого соприкосновения на СВО.

Когда подведут итоги

Избирательные участки закроются в 20:00 14 сентября и после этого начнется подсчет голосов. Всего в регионе расположено 1743 участков. Постепенно данные будут поступать в краевую избирательную комиссию. Первые итоги будут понятны около 22:00 14 сентября. Традиционно ближе к обеденному времени следующего дня избирком официально озвучит результаты голосования. Это будут еще не окончательные итоги, но примерные цифры будут очевидны.

На какой срок выбирают губернатора

Традиционно в России все губернаторы выбираются на пять лет. В Прикамье, правда, главы регионов так надолго не задерживаются и меняются чаще в связи с личными и карьерными обстоятельствами. Последние выборы были в сентябре 2020 года.

