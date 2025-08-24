Как пройдут выборы губернатора в Пермском крае: главное

Недавно выступая на публичном мероприятии, спикер заксобрания Валерий Сухих назвал предстоящие выборы губернатора Пермского края «главным событием года». Подготовка к кампании началась еще зимой. Для удобства жителей избирком сделал так, что в регионе будут применяться все установленные законом способы голосования.
Когда проходят выборы
Дату выборов губернатора заксобрание еще в июне определило на 14 сентября. Избирательная комиссия, проанализировав опыт предыдущих лет, приняла решение проводить голосование три дня: 12, 13 и 14 сентября. На всех избирательных участках будет вестись видеозапись. Бюллетени после завершения каждого дня голосования они будут помещаться в специальные сейф-пакеты. Они останутся в сейфах под видеонаблюдением до момента подсчета. Со всех участков будет организована прямая трансляция в единый центр видеонаблюдения, который расположен в молодежном центре «Кристалл».
Кто участвует в выборах губернатора
Первый кандидат появился фактически в марте: президент РФ Владимир Путин поддержал выдвижение действующего главы региона Дмитрия Махонина на второй срок. После стартовала процедура праймериз «Единой России», по итогам которой Махонин официально был признан их победителем и был выдвинут региональной конференцией. Сразу после он поехал в избирком и подал документы на выдвижение.
Позже определились соперники Махонина на выборах. Всего выдвинулось 11 человек:
- Дмитрий Махонин (ЕР)
- Людмила Караваева (Партия пенсионеров)
- Вячеслав Лучников (СР)
- Ксения Айтакова (КПРФ)
- Олег Постников (ЛДПР)
- Денис Шитов (Новые люди)
- Александр Зинин (самовыдвиженец)
- Максим Гашев («Партия за справедливость!»)
- Михаил Дьячков (Коммунисты России)
- Егор Гилев (самовыдвиженец)
- Александр Запивалов (самовыдвиженец)
Однако шесть человек не смогли собрать документы на регистрацию. И потому в бюллетене окажется только пять фамилий.
Как можно проголосовать
Принять участие в выборах можно всеми установленными законом способами. Первый — традиционное голосование на избирательном участке по месту прописки. Они будут работать 12, 13, 14 сентября с 8:00 до 20:00. Кстати, будут применяться бюллетени с суперзащитой. О том, к какому участку вы прикреплены, можно узнать на портале «Госуслуги», в мобильном приложении «Мои выборы» или по телефону горячей линии 8 (342) 235-16-80.
Также эту информацию пермякам расскажут члены участковых избирательных комиссий. Они проводят подомовой обход в рамках проекта «ИнформУИК», во время которых будут рассказывать жителям о выборах губернатора, способах голосования и вообще готовы ответить на все вопросы по кампании. Плюс эти сведения будут размещены в ваших подъездах и лифтах в рамках большой и необычной информационной кампании.
Если вам неудобно голосовать по прописке, то есть несколько вариантов. Первый — технология «Мобильный избиратель». Можно прикрепиться (через «Госуслуги») и проголосовать участке по месту фактического нахождения.
Второй — дистанционное электронное голосование. Подать заявку можно на портале «Госуслуги» до 8 сентября. В день выборов достаточно будет зайти на портал и выбрать наиболее симпатичного кандидата в несколько нажатий. Если у вас есть вопросы или проблемы с подачей заявления на дистанционное голосование — можно позвонить по телефону горячей линии ДЭГ 8(902)7952303.
Если по каким-то причинам вы не сможете дойти до участка, то избирательная комиссия придет к вам домой. Об этом можно сказать членам УИК во время подомового обхода или в дни голосования сообщить о таком намерении по телефону горячей линии 8 (342) 235-16-80.
Проголосовать можно и в Москве. В столице открыто 14 экстерриториальных участков. Также в этом году впервые будут организованы участки прямо рядом с линей боевого соприкосновения на СВО.
Когда подведут итоги
Избирательные участки закроются в 20:00 14 сентября и после этого начнется подсчет голосов. Всего в регионе расположено 1743 участков. Постепенно данные будут поступать в краевую избирательную комиссию. Первые итоги будут понятны около 22:00 14 сентября. Традиционно ближе к обеденному времени следующего дня избирком официально озвучит результаты голосования. Это будут еще не окончательные итоги, но примерные цифры будут очевидны.
На какой срок выбирают губернатора
Традиционно в России все губернаторы выбираются на пять лет. В Прикамье, правда, главы регионов так надолго не задерживаются и меняются чаще в связи с личными и карьерными обстоятельствами. Последние выборы были в сентябре 2020 года.
