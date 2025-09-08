Пермские министры и мэры будут наставниками для участников СВО

Члены пермского правительства, министры и вице-премьеры, а также некоторые мэры станут наставниками для 65 участников образовательной программы «Герои Прикамья» — аналога федеральной «Время героев». Об этом URA.RU сообщил источник в кабмине.
«Это будет полноценная стажировка с полным погружением в систему госуправления. То есть участник программы будет находиться в постоянном контакте со своим наставником. Обязательны личные встречи, совместные командировки — максимальное взаимодействие. И это строго отслеживается», — рассказывает собеседник.
Точные списки, кто именно и для какого военнослужащего станет наставником, еще формируются. Стажировки начнутся через два месяца.
«К каждому участнику наставник должен применять личностный подход, а отношения должны быть взаимоуважительными. Наставник тоже учится у участника СВО, идет обмен опытом», — говорит собеседник. Длительность стажировки — не менее двух месяцев, но взаимодействие может сохраниться и после окончания обучения. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не был получен.
Обучение в программе «Герои Прикамья» началось 5 сентября. Оно проходит на базе Пермского филиала Президентской академии РАНХиГС. Предусмотрено четыре очных модуля (всего — 502 часа): «госполитика и система управления», «региональное и муниципальное управление», «экономика и финансы», «современные технологии управления». Обучение должно закончиться в феврале 2026 года. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что будет одним из наставников программы.
