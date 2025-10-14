Трамп получит прямое управление и власть над сектором Газы

Сектор Газа в ближайшее время перейдет под временное управление комитета из 15 палестинских технократов. Об этом 14 октября сообщил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, его слова приводит агентство Associated Press. По информации министра, председателем нового Совета мира, который будет курировать восстановление и финансирование региона, станет президент США Дональд Трамп. Решение согласовано всеми основными палестинскими фракциями, включая движение «Хамас».
«Нам необходимо задействовать их для обеспечения повседневной жизни людей в Газе, а Совет мира должен поддерживать и контролировать поток финансов и денег, которые пойдут на восстановление Газы», — заявил Абдель Аты. Он подчеркнул, что комитету предстоит организовать поставки гуманитарной помощи, восстановление больниц, школ и других объектов жизнеобеспечения.
По словам министра, состав временного комитета был одобрен не только всеми палестинскими политическими силами, но и проверен израильскими властями. Имена 15 специалистов, которым доверено управление сектором, не раскрываются из соображений безопасности. Известно лишь, что в состав вошли представители различных сфер — медицины, строительства, экономики и образования. Члены комитета должны обеспечить беспристрастное распределение финансовых потоков и контроль за их целевым использованием.
Введение международного Совета мира под председательством Дональда Трампа, по замыслу инициаторов, должно снизить напряженность в регионе и ускорить восстановление Газы. Египетская сторона заявляет, что подобная схема управления — временная мера, которая будет действовать до формирования устойчивых институтов самоуправления в секторе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.