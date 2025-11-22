Дрон ВСУ привел украинских военных на позиции России: главное об СВО на Украине к 22 ноября

Украинские бойцы безуспешно пытаются вырваться из окружения в ДНР Фото: Официальный портал Киева

Украинский дрон, который вел отряд ВСУ к их позициям, в итоге вывел их к российским бойцам. Киев анонсировал переговоры в Швейцарии по мирному плану лидера США Дональда Трампа. Возглавит делегацию глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Тем временем ВС РФ продолжают продвижение на фронте: они пресекают попытки украинских войск вырваться из окружения в Димитрове (украинское название — Мирноград) и продолжают освобождение Красноармейска (Покровск). Подробнее о продвижении российских бойцов и обсуждении мирного плана Трампа — в материале URA.RU.

Дрон ВСУ привел украинских военных на позиции России

Дрон ВСУ привел группу украинских военных на позиции российских войск. Об этом сообщил военнослужащий третьей общевойсковой армии группировки войск «Южная».

«Четыре человека отправили на позиции, шли они за дроном, сами не понимая, куда идут и зачем. В итоге вышли на наших бойцов. Сами не поняли, как попали в плен», — пояснил боец в беседе с РИА Новости. Он также отметил, что среди украинских солдат наблюдается отсутствие ориентации на местности и в обстановке, а также хаос во взаимодействии между командирами и подразделениями.

Попытки ВСУ вырваться из Димитрова

Войска ВСУ, заблокированные российскими силами в городе Димитров (украинское название — Мирноград), продолжают попытки выйти из окружения. Однако, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, шансов на успех у них практически нет.

«Касаемо Димитрова, противник еще предпринимает попытки вырваться из окружения в направлении Родинского», — сказал Денис Пушилин. Он также отметил, что на севере республики была предотвращена попытка прорыва ВСУ из кольца.

Уничтожение боевиков ВСУ

Большинство наемников ВСУ уничтожено Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Большинство опытных боевиков ВСУ уничтожено, а качество подготовки иностранных наемников снизилось. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Тех профессионалов, которые раньше были из наемников, мы не фиксируем, потому что большая часть этих профессиональных наемников уже уничтожена», — сказал Алаудинов. Он добавил, что оставшиеся в живых украинские военные покидают зону боевых действий.

Ситуация в Красноармейске

Более 75% территории города Красноармейск находится под контролем российских военных. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В самом Красноармейске уже более 75% территории самого города находится под контролем наших Вооруженных сил. И ситуация планомерно для противника ухудшается», — сказал Пушилин. Он подчеркнул, что в центре внимания сейчас Красноармейско-Димитровская агломерация, и российские военные продолжают «перемалывать» противника.

Освобождение данного города создаст для Москвы возможность использовать удобный путь к Краматорску и Славянску — самым крупным и самым важным городам на территории ДНР, которая еще захвачена бойцами ВСУ. «Взятие Покровска изменит военно-политический ландшафт конфликта», — пишет индийский телеканал CNN News18.

Повреждения ТЭС и ГЭС на Украине

На Украине повреждены большинство крупных ТЭС и ГЭС Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Все крупные тепловые и гидроэлектростанции Украины получили повреждения, и их возможности по выработке электроэнергии значительно сократились. Об этом сообщили в украинском Минэнерго.

«Все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления», — отметили в ведомстве. С 10 октября по всей Украине начались массовые многочасовые отключения электроэнергии, а с 13 октября вновь введены аварийные графики веерных отключений. Зимой возможны также отключения газа из-за отсутствия запасов.

Освобождение населенных пунктов

Российскими войсками были освобождены села Звановка в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. В операции участвовали бойцы группировки войск «Восток». Беспилотники российских войск уничтожили технику и огневые точки противника, что привело к большим потерям в живой силе у врага.

Новое окружение ВСУ

ВС РФ близки к оперативному окружению города Гуляйполе. Об этом сообщил депутат заксобрания Запорожской области Максим Зубарев.

«Российские войска подошли на расстояние три километра к крупному узлу обороны противника в Гуляйполе», — сказал Зубарев. По его словам, после освобождения села Веселое российским войскам осталось выбить ВСУ из Варваровки, после чего будет создано оперативное окружение Гуляйполя.

Выступление Путина

Город Купянск в Харьковской области, освобожденный российскими бойцами, был почти полностью взят под контроль ВС РФ, в то время как командование ВСУ давало ложные сведения касательно ситуации в городе. Об этом на совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил президент России Владимир Путин.

«Только один самый свежий пример — Купянск. Купянск совсем недавно, как мы помним, 4 ноября, то есть две недели тому назад, в Киеве публично заявляли, что в этом городе находятся не более 60 российских военнослужащих. Но хочу вас проинформировать о том, что уже на тот момент, на 4 ноября, Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских вооруженных сил», — сказал президент.

Также Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова к мирным переговорам, но важно предметно обсудить все детали. «Мы, как я многократно уже говорил ранее, готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем. Однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы», — заявил президент РФ.

Переговоры по мирному плану Трампа

В Швейцарии пройдут переговоры американской, европейской и украинской сторон по новому мирному плану президента США Дональда Трампа. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского и подтвердил секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.

«В эти дни в Швейцарии с участием европейских партнеров начинаем консультации между высокопоставленными чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения», — написал Рустем Умеров в соцсетях. Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах с США и Россией по мирному урегулированию. Возглавит делегацию руководитель офиса президента Андрей Ермак. В состав переговорной группы вошли девять высокопоставленных чиновников Украины.

Реакция Европы на новый план

Европа оценила мирный план Трампа Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Лидеры европейских стран захотели внести коррективы в мирный план по конфликту на Украине, предложенный Трампом. Их не устраивает как минимум четыре пункта из предложенного — именно те, которые предполагают уступки со стороны Киева. Об этом сообщает издание Bild.

Новый спецпредставитель США по Украине