23:08 03 мая 2017 0

Проект, по которому Тюмень получит деньги, вдохновил экс-губернатор Сергей Собянин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство России определилось, какие регионы получат первые перечисления на изменение городской среды. Этот проект имеет множество статусов, в том числе и «единороссовского», и появился на волне успеха московской программы «Моя улица», реализуемой мэром столицы, бывшим тюменским губернатором Сергеем Собяниным. Сегодня стало известно, что Тюмень получит федеральные средства на урбанистические преобразования.

Осенью в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин обратил внимание губернаторов: при изменении городской среды нужно обязательно учитывать пожелания горожан. Перед тем как федеральные средства поступят в областной бюджет, корреспондент «URA.RU» поговорил с урбанистами, общественниками и художниками, чтобы составить перечень того, что необходимо улучшать. Когда деньги поступят, мы сравним список власти с этими запросами.

Заместитель председателя тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов Андрей Бекиров:

«Мы думаем о расширении сети тактильных направляющих. Сейчас они есть в центре города для слепых людей с тросточкой. Они идут по ней и знают где и как поворачивать. Радует, что появились понижающие бордюры, подъемники на переходах. Часто инвалиды жалуются на общественный транспорт, и то не на оборудование, а, в основном, на черствость персонала. Иногда водители говорят, что им за перевозку инвалидов не доплачивают. Но боремся, объясняем».

Председатель Тюменского отделения всероссийского общества глухих Наталья Калашникова:

«Нам важно развитие информационной среды города. Нам бы хотелось, чтобы в городе появились бегущие строки, информационные табло в том числе в автобусах. А то иногда не понятно на какой остановке выходить».

Андрей Потапов считает, что 170 миллионов рублей — «не такая большая сумма» для развития городской среды Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутат Тюменской городской Думы Андрей Потапов:

«Слышал о выделении 170 млн на город (федеральным правительством выделены 5,1 млрд руб. Тюмени достанется 173 млн руб на обустройство городской среды), но это не такая большая сумма, чтобы внести серьезный вклад в развитие городской среды. На мой взгляд нужно уделить больше внимания озеленению города. И в этом плане нужно применять современные технологии».

Представитель ОНФ Татьяна Леонгард:

«Нам нужны коммуникативные платформы. Такими площадками в советском прошлом были открытые сцены во дворах. Где выступали различные творческие коллективы. Сейчас, в Тюмени нет ни одной такой сцены. А они могли объединять соседей из разных дворов».

Лидер движения «Street Workout» в Тюменской области Сергей Мехнин:

«Нужно отметить, что в Тюмени спортивное направление и воркаут развивается активно. Если бы только люди умели бы ценить и строить, а не ломать. Мы все больше приходим к тому, что у нас все теперь антивандальное. Но все же сейчас уже вряд ли человек может сказать, что он не спортивный, потому что спортплощадки далеко. Надеюсь будет еще больше. А то у нас пиво есть в каждом магазине, а турника в каждом дворе пока нет».

Дмитрий Зеленин выступает за «чувственный подход» к городской среде фото — Николай Бастриков

Руководитель арт-проекта «Цвет города» Дмитрий Зеленин:

«Нужно учить людей читать среду. Лавочки поставить и цветы посадить — это примитивный подход. Нужен более тонкий, если хотите, чувственный подход. Чтобы понимать, а что человек видит из окна, а что во дворе и по дороге на работу. Сейчас от власти есть запрос на новые нормативы по обустройству городской среды. Это не быстрый процесс. Но чиновники звонят, они хотят найти какие-то нестандартные решения. Это радует».

Горожане также смогут высказать свое мнение по изменению городской среды на выставке «Тюмень-наш дом», которая пройдет 12 и 13 мая в Выставочном зале. Здесь на 4 площадках: «Моя улица», «Мой двор», «Мой праздник», «Мой парк» горожане протестируют игровые комплексы, увидеть новинки в сфере комплексного благоустройства дворовых территорий, а также новейшие технологии и материалы, применяемые при реконструкции объектов строительства.