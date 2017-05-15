Власти Зауралья взялись за транспорт: терпеть аварии больше нельзя

17:56 15 мая 2017 0

Гонки автобусов в Кургане нередко становятся причиной аварий Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане продолжается обсуждение увольнения начальника МКУ «Траспортное управление» Льва Сомова. По данным прокуратуры области, он создавал благоприятные условия для аффилированных перевозчиков. В городе заговорили о новом переделе маршрутов, и это в тот момент, когда число аварий из-за гонок водителей автобусов в Кургане и без того выросло в разы. На фоне этого правительство региона вводит новый закон, который будет регламентировать деятельность перевозчиков. Главным нововведением станет безналичная система оплаты, на которую, как планируется, и городские, и районные владельцы пассажирских автобусов перейдут уже к началу следующего года. Поможет ли это бороться с коррупционными схемами и станет ли на дорогах безопаснее, «URA.RU» рассказал первый заместитель директора департамента промышленности, транспорта и связи Сергей Горбачев.

— В Кургане постоянно идет «дележка» маршрутов. С этим связано и недавнее отстранение начальника МКУ «Транспортное управление» Льва Сомова. При этом продолжает существовать проблема, когда в пиковые часы транспорта недостаточно, а в остальные — избыток. Это становится причиной гонок автобусов и аварий. Как с этим бороться?

— Главное, что произошло в городе за последнее время, — это освобождение самых загруженных маршрутов, где ездили троллейбусы, сейчас их обслуживают частные перевозчики. Задача в общем-то несложная, в советское время это легко регулировалось введением автобусов большой вместимости в «пиковые» часы. Не обязательно это решается с помощью муниципального транспорта — можно отрегулировать все в рамках существующего законодательства. Эту задачу предстоит решить новому руководителю городского транспортного управления.

— В чем суть принимаемого закона?

Сергей Горбачев рассказал, как в регионе готовятся к новой системе оплаты проезда Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Мы дополняем основной базовый закон № 135 новыми нормами, которые дают полномочия правительству Курганской области ввести систему безналичной оплаты проезда на всех маршрутах, которые проходят на территории региона — межмуниципальных и муниципальных. Единая система будет действовать также и на пригородных железнодорожных перевозках. Будет одна карта, с помощью которой льготники и обычные пассажиры смогут оплачивать любые поездки.

— Зачем эта реформа?

— У нас нет задачи контролировать финансовые потоки — этим занимается налоговая служба. Мы сможем увидеть пассажиропоток. Это позволит принимать управленческие решения, связанные с тарифообразованием, предоставлением субсидий, введением новых маршрутов, если мы будем видеть, что транспорт переполнен.

— У этой системы будет единый оператор?

— Да. Если говорить поэтапно, планируется, что закон одобрят завтра на заседании правительства, а в июне его должна согласовать областная Дума. В действие он вступает с 1 января 2018 года. Подключение к безналичной системе оплаты проезда будет обязательным требованием для всех перевозчиков. За оставшееся до конца года время планируется принять положение об автоматизированной оплате проезда, положение об отборе оператора, где будут сформулированы критерии, провести конкурс между операторами.

Остается четвертый квартал текущего года, чтобы ввести систему в эксплуатацию, договориться с перевозчиками.

Много будет организационных моментов: нужно будет обеспечить льготников карточками, владельцев автобусов — валидаторами (считывающими устройствами).

— Некоторые перевозчики уже ввели подобную систему. Им придется подключаться заново к единому оператору?

— Можно иметь любые системы, вести свой внутренний учет, но пока перевозчик не подключится к единой региональной системе, нельзя будет сказать, что он выполнил необходимые условия для выхода на маршрут.

— Льготники получат карты бесплатно?

— Конечно, такая практика существует везде, их обеспечивает оператор или бюджет.

— А смогут ли бесплатно получить валидаторы перевозчики? Многие из них говорят, что это дополнительные расходы, которые они будут вынуждены в итоге переложить на пассажиров.

Лев Сомов уволен с подачи прокуратуры за сговор с перевозчиками Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Во время проведения конкурса мы предложим операторам озвучить свои условия. Конечно, проще всего заставить перевозчиков купить валидаторы, но мы бы хотели избежать этого, поскольку это может стать препятствием, которое не будет способствовать оперативному внедрению системы на территории области. Лучше, чтобы валидаторами обеспечил оператор. Бывает комбинированная схема, когда оборудование предоставляется в лизинг или в рассрочку. Стоимость валидатора сегодня составляет 10-15 тысяч, это не такая уж страшная сумма.

— Кондукторы будут не нужны?

— Нет, кондукторы продолжат работать.

Предполагается, что валидатор будет у кондуктора. Пока мы не будем вводить бескондукторную систему, поскольку необходим штат контролеров. У нас нет государственного предприятия или предприятия, которое занимает существенную долю рынка. Создать контрольную службу, которая охватит всех перевозчиков, будет очень сложно юридически.

— Но возможность расплатиться «живыми деньгами» останется?

— Мы не имеем права ограничивать обращение рублей, граждане должны иметь возможность оплатить наличными, а кондуктор с помощью своей карты будет делать соответствующую отметку на валидаторе. Таким образом, учет денежных средств будет произведен.

— Билеты останутся в обороте?

— Обязательно. Это документ финансовой отчетности — здесь ничего не меняется. Чтобы стимулировать использование системы безналичных расчетов, будет предлагаться система скидок. Разработку системы мы хотим предложить операторам в качестве одного из условий конкурса.