Курганцы победили клуб «Ижсталь»
новость из сюжетаУспехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ
В напряженной борьбе на поле соперника в Ижевске команда «Зауралье» из Кургана победила хоккеистов клуба «Ижсталь». Об этом сообщили представители курганского клуба.
«В Ижевске ХК „Зауралье“ обыграл команду „Ижсталь“ со счетом 2:1. Непросто сложилась для нас игра, но смогли забрать важнейшие два очка», — сообщается в telegram-канале клуба из Кургана.
Голы забили:
- 0:1 – Арсений Пожидаев (А. Комаристый, 06:45);
- 0:2 – Егор Круженков (А. Болтанов, 13:43);
- 1:2 – Михаил Бякин (А. Виноградов, Д. Кормилов, 58:09).
Итог матча в Ижевске
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