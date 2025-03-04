Курганские хоккеисты вырвали победу у соперника на его поле в Ижевске. Фото

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Курганцы победили клуб «Ижсталь»
Курганцы победили клуб «Ижсталь» Фото:
новость из сюжета
Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

В напряженной борьбе на поле соперника в Ижевске команда «Зауралье» из Кургана победила хоккеистов клуба «Ижсталь». Об этом сообщили представители курганского клуба.

«В Ижевске ХК „Зауралье“ обыграл команду „Ижсталь“ со счетом 2:1. Непросто сложилась для нас игра, но смогли забрать важнейшие два очка», — сообщается в telegram-канале клуба из Кургана.

Голы забили:

  • 0:1 – Арсений Пожидаев (А. Комаристый, 06:45);
  • 0:2 – Егор Круженков (А. Болтанов, 13:43);
  • 1:2 – Михаил Бякин (А. Виноградов, Д. Кормилов, 58:09).
Итог матча в Ижевске
Итог матча в Ижевске
Фото:

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В напряженной борьбе на поле соперника в Ижевске команда «Зауралье» из Кургана победила хоккеистов клуба «Ижсталь». Об этом сообщили представители курганского клуба. «В Ижевске ХК „Зауралье“ обыграл команду „Ижсталь“ со счетом 2:1. Непросто сложилась для нас игра, но смогли забрать важнейшие два очка», — сообщается в telegram-канале клуба из Кургана. Голы забили:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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