Экспансия «Красного и Белого» на Ямале может привести к сухому закону

20:25 18 июля 2017 1

Власти Ноябрьска не смогли запретить развитие сети "Красное и Белое" и начали бороться с алкоголем в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Ноябрьска переполошили Ямал. Уровень алкоголизации населения в городе растет, вслед за ним увеличивается число пьяных преступлений. Горожане винят во всем городские власти, которые позволили крупной алкогольной сети «Красное и белое» буквально захватить город. Из-за бунта горожан новый «сухой закон» может грозить всему региону.

Сеть магазинов «Красное и Белое» присутствует на Ямале уже несколько лет. Согласно данным с официального сайта компании, в Ноябрьске работает 13 магазинов этого бренда. При этом даже в Новом Уренгое, который является крупнейшим городом региона, всего 8 «красно-белых» торговых точек. В других городах — минимум вдвое меньше или нет вообще.

Жители Ноябрьска сравнивают это явление с некой экспансией и даже поговаривают о захвате сетевиком алкогольного рынка в городе.

«Цену у них копеечные, вот и идут туда все за алкоголем», — пишет в социальных сетях ноябрянин Сергей Семенюк. «КБ расположены рядом со школой… Очень печальная картина, когда каждый ограждается от проблем общества: это дело каждого — пить или не пить. Это проблема наша общая, так как мои дети, ваши могут оказаться в трагичной ситуации. И только когда лично вас коснется беда, вы обязательно поменяете взгляд на ситуацию продажи алкоголя на каждом шагу», — негодует в соцсетях жительница города Наталья Белозерова. «Если бы местные торговцы цены не гнули, КБ просто нерентабельно было бы в город заходить», — уверен пользователь соцсети Владимир Селезнев.

Жители связывают резкое развитие этой сети с проблемой алкоголизма в городе, которую обозначали силовики еще в начале года. Полицейские отчитались, что по итогам 2016 года в «скорую» из-за алкогольного отравления обратились 1020 горожан (рост на 22%). На 114% увеличилось число поставленных на профилактический учет алкоголиков. На 15% возросло количество людей, которым впервые был поставлен диагноз «алкоголизм». По версии полицейских, все убийства и изнасилования в Ноябрьске в 2016 году были совершены в состоянии опьянения.

Разговоры о воздействии «Красного и белого» на обстановку в городе дошел и до руководства Ноябрьска. Реакция не заставила себя ждать. «Эта сеть [„Красное и белое“] выделяется своей агрессивной рекламной и демпинговой политикой. Я прекрасно знаю, что население говорит о нас, обвиняя в том, что мы „пустили“ эти магазины в город. Я хочу сказать, что администрация Ноябрьска этой сети ни одного квадратного метра не сдала и не продала. Все имеющиеся у них помещения предоставлены либо индивидуальными предпринимателями, либо частными лицами — владельцами торговых площадей», — выступил глава администрации Ноябрьска Алексей Романов через муниципальный портал «НоябрьскИнформ».

Он же добавил, что власти уже несколько раз обращались с проблемой в антимонопольную службу. Но результатов это не дало. Нет законных способов ограничить присутствие сетевика в городе.

Услышать точку зрения непосредственно представителей «Красного и белого» оперативно не удалось. Там отказались говорить с журналистом по телефону и предложили прислать письменный запрос, который был направлен.

Надо отметить, что, скорее всего, большое количество магазинов сети именно в Ноябрьске объясняется его географическим расположением и наличием транспортной инфраструктуры. Он находится на южной границе Ямала, недалеко от соседнего ХМАО. Поэтому традиционно многие сетевики начинают экспансию в регион именно с Ноябрьска.

Проблема алкоголизации в Ноябрьске власти занялись еще весной. Тогда на нее обратил внимание полпред губернатора Ямала Павел Доронин, который предложил сократить время продажи алкоголя в городе. Идею подхватили депутаты регионального Заксобрания, и выдвинули соответствующий законопроект, касающийся всего ЯНАО. Инициатива предполагала, что алкоголь на Ямале не будут продавать с 21 часа до 11. Сейчас запрет действует с 22 часов до 10.

Законопроект, авторами которого выступила ямальская оппозиция и один депутат-единоросс Людмила Иванова, отложили. Его решили доработать из-за негативных высказываний населения в социальных сетях. «Пока законопроект находится в разработке. Насколько мне известно дополнительные предложения по нему были выдвинуты от городской думы Ноябрьска. Думаю, к осенней сессии мы вернемся к его разработке», — рассказал «URA.RU» один из авторов закона депутат регионального Заксобарния Иван Вершинин.

Источники «URA.RU» не исключают, что в законе могут появиться и другие ограничительные меры и окончательная редакция его будет на много жестче, чем простое сокращении часов продажи алкоголя. Среди предложений во время общественных обсуждений весной уже звучал запрет на посещение алкомаркетов несовершеннолетними.