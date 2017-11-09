10:04 09 ноября 2017 0

Первой выставкой, которой открывается тюменский музейный долгострой, оказалась знаменитая уральская биеннале современного искусства фото — Николай Бастриков

В Тюмени открывается музейный комплекс имени Словцова: самый известный местный долгострой в сфере культуры. Чтобы пресечь разговоры о несоответствии новых помещений задачам экспозиции и хранения шедевров искусства, первая экспозиция — актуальные работы в рамках наиболее раскрученной из российских региональных биеннале.

Спецпроект «Работа никогда на завершается» Уральской индустриальной биеннале современного искусства открывается в Тюмени вечером в четверг, 9 ноября. Это первая выставка, с которой начнет работу тюменский музейный комплекс, строительство которого было начато еще в 1997 году при губернаторе Леониде Рокецком.

Организаторы говорят, что биеннале переезжает, пусть и временно, в Тюмень. В воскресенье, 12 ноября, экспозиция в Екатеринбурге будет закрыта, и единственным местом, где биеннале продолжит работу, станет Тюмень. Здесь выставка продлится до 21 января 2018 года. В экспозиции 28 экспонатов от 26 художников из пяти стран мира: России, Азербайджана, Великобритании, Италии и Турции.

1/6 Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Экспозиция разместилась в большом зале на четвертом этаже здания. Пространство организовали в виде некого лабиринта. Накануне открытия сотрудники музея ликвидировали недоделки. Параллельно шло обучение экскурсоводов.

Источником вдохновения куратора спецпроекта «Работа никогда не завершается» Светланы Усольцевой стало традиционное сибирское ковроткачество. Впрочем, тканых экспонатов на стенах — процентов 30. Зато есть фотографии стрит-арта уральского художника Тимофея Радя «Улучшения на районе» и «вязаник» Леонида Тишкова, рядом с которым монитор, а на нем демонстрация ролика, как мужчина бегает по уральским лесам в этом костюме, связанном из старых предметов одежды.

Комиссар Уральской биеннале современного искусства Алиса Прудникова, закрывая основной проект в Екатеринбурге, в ноябре делает ставку на Тюмень Фото: Александр Мамаев

Композиция британской художницы Элизы Беннет «Работа женщины никогда не завершается», давшая название проекту, — серия фотографий ее рук, прошитых нитками.

Директор уральского филиала ГЦСИ РосИЗО Анна Пьянкова говорит, что организаторы выставки не пытались эпатировать публику, наоборот, стремились показать взаимосвязь классики и современного искусства.

Некоторые экспонаты вызывают аналогию с фильмом «О чем говорят мужчины» — эпизодом в музее современного искусства. Корреспондент «URA.RU» едва не споткнулся об инсталляцию из ковра, стульев и гладильной доски. Учитывая, что вокруг завершались приготовления к открытию, было непонятно, произведение искусства это или здесь можно просто посидеть.

Организаторы выставки анонсируют перформанс, во время которого специально нанятые местные бабушки будут вязать на спицах арт-объект. Кастинг бабушек проходил накануне открытия, вязать им предстоит по очереди восемь часов в день (похожее уже было в Екатеринбурге).

1/13 Композиция британской художницы Элизы Беннет «Работа женщины никогда не завершается», давшая название проекту Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Музейный комплекс имени Словцова включает экспозиционные площади площадью 6,6 тыс. кв. метров и фондохранилище более 9 тыс. кв. метров. Весной 2017 года коллекцию тюменского музея ИЗО перевезли из старого здания бывшего «Политпросвета» в запасники музейного комплекса. Тогда, перед «Ночью музеев», представитель «Комитета спасения культуры Тюменской области» Елена Афанасьева-Козлова говорила: «В одном из помещений фондохранения было смонтировано оборудование, где разместили классические коллекции живописи. Все это „благолепие“ было продемонстрировано по телевидению. За кадром остались другие 80 процентов коллекции, которые продолжают находиться в складированном виде, в штабелях». В Тюмени и Тобольске тогда прошли одиночные пикеты, авторы которых требовали сохранения существующих коллекций.

Анна Пьянкова накануне открытия, напротив, тюменский музейный комплекс похвалила. «Безусловно, это хорошее музейное пространство. Не каждый региональный музей сегодня обладает таким помещением. В новом здании у нас больше возможностей наполнить его современными технологиями. Здесь прекрасное фондохранение, это уникальная история для региональных музеев, это нужно ценить. Отдельное фондохранение строится в лучшем случае для Пушкинского музея по федеральной программе», — отметила Пьянкова.