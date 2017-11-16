Три курганских города оказались в черном списке фонда ЖКХ

08:19 16 ноября 2017 0

Общественников попросили проверить недоработки на новосторйках Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Активисты зауральского «Центра общественного контроля» проверят ход устранения недоработок по введенным в эксплуатацию домам, построенным по программе сноса ветхого и аварийного жилья. В циркуляр, разосланный центральным аппаратом по просьбе Фонда реформирования ЖКХ, попало всего несколько регионов — среди них Зауралье, где уже успешно отчитались о выполнении программы. Региональное отделение ОНФ «URA.RU» заверило: претензий к новостройкам нет, вот только переселенцы не устают жаловаться на текущие крыши, плесень на стенах и обваливающуюся штукатурку.

Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева обратилась к исполнительному директору Курганского регионального центра Ивану Камшилову с просьбой организовать проверку хода устранения выявленных нарушений. Иван Камшилов уточнил, что это предстоит сделать до 24 ноября. В список, составленный инспекторами госкорпорации «Фонд содействия реформирования ЖКХ», вошли дома в Кургане, Шадринске и пригородном селе Кетово.

Московская комиссия ранее поставила «зачет» директору областного департамента строительства Роману Ванюкову Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Больше всего нареканий возникло к Шадринску — здесь недостатки обнаружены сразу в 16 домах. Перечисление недоделок занимает целую страницу: «Не выполнено благоустройство, нет отмостки, отсутствуют водосточные трубы, козырьки, продухи не обеспечивают вентиляцию, нет водоприемных лотков для отвода осадков от фундамента. На всех домах отсутствуют малые архитектурные формы».

Глава города Шадринска Людмила Новикова выразила недоумение по поводу претензий к новостройкам. «Я сама лично осматриваю все дома, была плесень на Луначарского, 6, но мы все устранили», — отметила она. Увидев список претензий, глава Шадринска заметно повеселела. «Так эти недоработки мы устраняли еще до сдачи домов в эксплуатацию, сейчас уже все в порядке, пусть приезжают, смотрят», — заявила она.

«В Кургане в доме по ул. Чернореченская, 123 отсутствует водосток, не благоустроена придомовая территория, по ул. Чернореченская, 127, корп.2, протекает потолок. В 16 микрорайоне в домах 11 и 12 в нарушение строительных норм и правил установлены глухие окна», — отмечается в документе. Есть и другие замечания, в частности — об отсутствии благоустройства дворов.

Жалобы от жильцов поступают и на другие курганские новостройки.

Так, жители дома №15 корпус 5 в 6а микрорайоне пожаловались журналистам, что от сырости у них отваливаются платы штукатурки. Есть сообщения, что в домах, построенных застройщиком Владимиром Баскалем, текут крыши.

Перед окончанием строительства будущие новоселы даже вышли на митинг, считая, что спешно возведенное жилье будет опасно для жильцов. От общения с корреспондентом «URA.RU» застройщик отказался. «Как вы мне надоели!» — заявил Баскаль.

Больше всего жалоб у жителей домов застройщика Владимира Баскаля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В пресс-службе мэрии не отрицали, что жалобы на новостройки в Кургане поступают. «У нас профильный департамент работает по каждому заявлению», — рассказала глава пресс-службы Елена Бессонова. Однако количество обращений и устраненных недоделок она с ходу назвать затруднилась. Курганцев Бессонова призвала не жаловаться в прессу, а писать заявления с претензиями в администрацию города. «Пока нет заявления, мы не можем начать работу», — пояснила она.

Серьезные проблемы отмечались в селе Кетово, где для расселения построены два многоквартирных дома. «Подвальные помещения домов подтоплены, нет отмостки и водоприемных лотков для отвода осадков, в квартирах сырость, балконные двери и окна промерзают, в одной из квартир трещины на потолке и стенах», — перечисляются недостатки, которые необходимо проверить. В кетовской администрации рассказали, что в селе уже несколько лет высоко стоят грунтовые воды, поэтому полностью устранить этот недостаток на новостройках не удается. В подвалы засыпали земли, коммуникации в домах перенесли повыше, однако здесь не исключают нового подтопления.

Руководитель регионального отделения «Общероссийского народного фронта» Федор Теребенин заверил «URA.RU», что свежих жалоб на «новое ветхое жилье» им не поступало, а по всем старым недочеты устранены. В ближайшее время активисты ОНФ планируют провести рейд по домам, построенным по программе переселения из ветхого жилья.