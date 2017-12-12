21:17 12 декабря 2017 0

Комиссия Минздрава будет работать в вузе всю рабочую неделю Фото: Полина Перепелица, РБК Тюмень

Внеплановая проверка Минздрава России началась в Тюменском медицинском университете после того, как в министерство поступила информация о нарушении в вузе бюджетного законодательства. Проверка, которая продлится с 11 по 15 декабря, коснется отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год и 11 месяцев 2017 года. Об этом сообщается в приказе Минздрава (имеется в распоряжении редакции).

В Тюменский ГМУ в составе комиссии приехали 12 человек под председательством Максима Морокина, заместителя директора департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России. Нам удалось связаться с Максимом Морокиным, однако он отказался от комментариев и предложил обратиться в пресс-службу Минздрава.

Кроме того, в проверяющей комиссии участвует Александр Зырянов, бывший сотрудник тюменского медуниверситета. Сегодня профессор Зырянов работает в Уральском государственном медицинском университете исполняющим обязанности проректора по учебной работе. В комиссию входят представители Московского, Пермского, Самарского, Саратовского и других медицинских вузов. Стало известно, что в первый день комиссия разделилась на пары и запросила документы.

Выступая с ежегодным посланием, Якушев «прошелся» по качеству образования в медуниверситете Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Ирина Лютоева, пресс-секретарь медицинского университета подтвердила, что комиссия работает с документами, однако уточнить, какие именно были предоставлены проверяющим, пресс-секретарь отказалась.

Напомним, что в последнее время вуз был замешан в ряде скандалов. Во время ежегодного послания Владимир Якушев, губернатор Тюменской области публично критиковал работу университета, отметив в том числе и низкое качество подготовки студентов: «Насколько я понимаю, прежде всего потому, что не хватает эффективной отдачи от его (вуза, — прим. ред.) взаимодействия с практической медициной. (…) Надеюсь, меня услышат — это надо исправлять, и немедленно», — сказал в ходе выступления Якушев. За последнее время вуз покинули ведущие специалисты: Михаил Малишевский, член Европейского общества кардиологов, Александр Зырянов, основатель центра урологии в Тюмени, Альберт Суфианов, главный врач Федерального центра нейрохирургии и другие. А в мае 2017 года было упразднено 17 кафедр.

Кроме того, в связи со скандалом в вузе в Тюмени прошел пикет бывших сотрудниц вуза, которых выселяют из общежития №2, признанного руководством учреждения аварийным. Однако жильцы общежития предполагают, что в вузе хотят, выселив жильцов в другое общежитие, не ремонтировать здание, которое, по мнению жильцов, находится в нормальном состоянии, а использовать в своих целях.

В комиссию входит бывший сотрудник вуза, что особенно опасно для ректората Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Как сообщила редакции «URA.RU» Мухабад Хабирова, бывшая сотрудница университета, несмотря на скорый приезд комиссии, и негативную информацию о ситуации сложившейся в медвузе, руководство вуза не отказалось от идеи выселить сотрудников из общежития №2.

«Суды как шли, так и идут. Я выиграла суды в городе и 15 ноября областной суд. Но университет собирается судиться и дальше. Нас выселяют из общежития как из аварийного, а документов, о том, что оно признано таковым нет. Потому и выигрываю суды», — сообщила Мухабад Хабирова.

Также она уточнила, что сегодня в общежитие №2, которое фигурирует в скандалах вуза, приходили трое мужчин. Они за крайне короткое время успели осмотреть первый, и, видимо, частично второй этаж.

В университете не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что комиссия посетила общежитие №2. Однако Ирина Лютоева подчеркнула, что руководство вуза настаивает на том, что здание общежития является аварийным: «Конечно, оно аварийное. Мы уже столько раз это заявляли в прессе!»

Ирина Медведерва, ректор медицинского университета не согласна с критикой, которая обрушилась на учебное заведение в последнее время. Она сообщила в официальном ответе РБК Тюмень что, «в 2017 году по результатам ежегодного мониторинга департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки вуз был признан эффективным». Критику губернатора региона Ирина Медведева расценивает как руководство к действию. Что же касается увольнения ведущих специалистов вуза, то ректор сообщила, что «никого к этому не принуждали».

Ирина Медведева уточнила, что она не предполагает кто инициирует появление негативной информации о вузе: «Огорчает тот факт, что человек, выдвигающий подобные обвинения, не хочет показать свое лицо. С подачи таких „доброжелателей“, в нашем вузе проводился ряд проверок соответствующими организациями. Никаких нарушений они не выявили», — отметила Медведева.

«URA.RU» продолжает следить за развитием ситуации в тюменском медицинском университете.