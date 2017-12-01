«Ректор занята личным обогащением»

22:25 01 декабря 2017 0

Главе Минздрава Веронике Скорцовой, рассказав о крупных нарушениях со стороны ректора вуза Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Скандал вокруг единственного в Тюменской области медицинского вуза вышел на новый виток. Сегодня, 1 декабря, экс-работники университетского общежития №2, что на улице Мельникайте, вышли на одиночные пикеты. Люди грозят дойти до президента Путина и уже направили письмо главе Минздрава Веронике Скорцовой, рассказав о крупных нарушениях со стороны ректора вуза Ирины Медведевой. Речь — о больших деньгах и фактически массовом терроре, который руководство развернуло в отношении неугодных.

С пикетами к корпусу вуза на улицу Одесскую вышли бывшие сотрудницы общежития. Журналистам женщины рассказали, что семьи экс-сотрудников, отработавших по 15-20 лет, без законных оснований выселяют из обжитых комнат. По их словам, жильцам сообщили, что здание нуждается в капитальном ремонте — хотя восемь лет назад правый блок общежития был полностью отремонтирован, после чего из него прямо во время сессии выгнали больше 500 студентов. Уже пять лет там никто не живет, при этом блок фактически подвергнут разграблению: сняты новые подвесные потолки, сантехника, утеплитель.

В вузе через несколько минут после начала пикета открылся ученый совет Фото: Полина Перепелица

Живущие в левом блоке семьи сотрудников вуза поставлены перед фактом — их выгоняют в другое общежитие вуза — на улице Котовского, 56, но именно этот корпус, отмечают женщины, находится в ужасном, практически аварийном, состоянии и условий для жизни в нем попросту нет. Однако около 30 семей на переезд согласились — по словам участниц акции, после того, как им пригрозили увольнением.

К слову, на пикет сегодня вышли только бывшие сотрудники медвуза: на них руководство ТГМУ уже не может воздействовать угрозами. «Я до Путина дойду, возле Кремля буду стоять, возле телевидения буду стоять, но правду я найду! Пусть ответят те, кто довел до этой степени общежитие», — говорит одна из пикетчиц Мухаббат Хабирова.

Возмущенные действующие и бывшие сотрудники вуза уже направили письмо главе Минздрава Веронике Скворцовой (есть в распоряжении редакции) — именно этому ведомству принадлежит тюменский университет. В обращении, которое подписали 11 человек, говорится о крупных нарушениях со стороны ректора ТГМУ Ирины Медведевой.

Тюменский вуз болен коррупцией, считают пикетчицы

В частности, люди пишут, что жильцы общежития на улице Мельникайте «подвергаются психологическому давлению со стороны руководства» вуза, которое выживает их из здания всеми возможными способами, а уже отремонтированное здание разворовывается, чтобы создать видимость аварийного. «Это не государственный подход, а вредительство», — пишут авторы, отмечая, что все — и студенты, и преподаватели — знают, что ректор Ирина Медведева руководит не только медвузом, но и ГАУЗ ТО «Научно-практический медицинский центр», «что запрещено».

При этом в обоих учреждениях в подчинении у Медведевой работает ее супруг Сергей Шалаев — а такие семейно-трудовые отношения прямо запрещены постановлением российского правительства.

«При жене-ректоре зарплата у Шалаева стала вместо двух миллионов в год сразу больше 12 миллионов», — отмечают авторы.

Они подчеркивают, что при этом ректор Медведева два года подряд нарушает майские указы президента: зарплата почему-то выросла только у ее супруга, а у остального профессорско-преподавательского состава она «становится все меньше и меньше».

Именно это, отмечается в письме, стало одной из причин массового увольнения из вуза высококвалифицированных кадров: как уже писало «URA.RU», университет покинуло больше 10 профессоров, среди которых — пионер мировой малоинвазивной эндоскопической нейрохирургии, запустивший в Тюмени первый в России специализированный федеральный центр нейрохирургии Альберт Суфианов, единственный в Тюменской области доктор наук по нормальной анатомии Татьяна Чирятьева, заслуженный врач, основоположник судебной медицины в Тюменской области Олег Зороастров, и другие.

Авторы письма считают, что ректор Ирина Медведева пользуется служебным положением для личного обогащения Фото: с сайта tyumsmu.ru

«Просим обратить внимание на руководство Тюменского ГМУ, а именно на ректора Медведеву, руководитель такого уровня не имеет права занимать должность ректора, — обратились к министру здравоохранения России авторы письма. — Она не заботится о своих работниках и студентах, не соблюдает их конституционные права, а занята нарушениями, развалом тюменского ГМУ и личным обогащением своим и мужа».

Получить комментарий по поводу сегодняшних пикетов в Тюменском государственном медицинском университете не удалось, там попросили направить письменный запрос.

К пикетчикам ректор вуза не вышла: именно сегодня в ТГМУ было назначено внеочередное заседание ученого совета, на котором, в том числе, должны были обсуждать и ситуацию с прозвучавшей на всю область критикой учебного заведения со стороны губернатора.

Как рассказал корреспонденту «URA.RU» источник в вузе, на заседании ученого совета этот вопрос поднимался. «Разговор, действительно, состоялся. Каждый высказывал свои пожелания, предложения по улучшению ситуации. Говорили и о возможных причинах, но конкретной причины такой критики никто назвать не мог. Решили, что все обдумают свои предложения и внесут их на следующем заседании через месяц, — рассказал собеседник агентства. — Никаких фактов вопиющих нарушений не называли».

Ранее с замечанием в адрес вуза выступил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, который отметил, что «не хватает отдачи от взаимодействия вуза с практической медициной». Тогда же источник «URA.RU», знакомый с ситуацией, пояснил, что за последний год из университета уволилось более 10 профессоров, количество кафедр сократилось с 75 до 46. Причиной, по его словам, могло стать желание ректора Ирины Медведевой избавиться от возможных соперников перед очередными выборами в 2018 году.

Другой источник агентства, который уволился из вуза из-за несогласия с действиями руководства, информацию о массовом увольнении и сокращении количества кафедр подтвердил.

По словам инсайдера, зарплата профессорско-преподавательского состава в медвузе такова, что не может конкурировать даже с заработком врача в поликлинике.

В начале этой недели в университете прошел ученый совет, на котором руководство в довольно резких выражениях высказалось об анонимках, которые якобы пишут сотрудники вуза, рассказал корреспонденту «URA.RU» один из действующих сотрудников ТГМУ.

Как говорится в официальном ответе ректора Ирины Медведевой на запрос «URA.RU» о ситуации в ТГМУ, несколько сотрудников, действительно, покинули вуз по собственному желанию «Кадровые изменения — вопрос естественный для любого учреждения, — поясняет ректор. — Сотрудников, желающих выйти на новый уровень своей профессиональной карьеры, удерживать никто не вправе».

Число кафедр, действительно, сократилось до 46, подтвердила Ирина Медведва, «но не по причине закрытия, а ввиду объединения нескольких кафедр в целях оптимизации, повышения эффективности работы вуза и с точки зрения целесообразности использования финансовых средств». «Считаю, что качество образования зависит, в первую очередь, от грамотной организации образовательного процесса, а не от количества кафедр», — отметила ректор.