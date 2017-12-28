Прокуратура пришла к обманщику тюменских элит

16:37 28 декабря 2017 2

Сроки сдачи жилого комплекса неоднократно переносятся в течение двух лет Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменские дольщики, которые ждут сдачи своего элитного дома уже два года, дождались приезда зампрокурора области. Застройщик проблемного ЖК обещает сдать объект в марте следующего года и активно продает квартиры в этом жилом комплексе.

Заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров и начальник Главного управления строительства области Сергей Шустов после многочисленных жалоб дольщиков приехали в ЖК FIFTY FIFTY. Сроки сдачи жилого комплекса неоднократно переносятся в течение двух лет (с IV квартала 2015 года). Как пояснили в прокуратуре, зампрокурора приехал проверить, как идет работа после совещания межведомственной рабочей группы по проблемам дольщиков, которое прошло еще в октябре 2017 года. Тогда, писало «URA.RU», руководитель компании-застройщика, ООО «Транспромжилстрой-2005», Сергей Киселев, заявлял, что сроки завершения строительства ЖК FIFTY FIFTY перенесены на конец 2017 года. Обещание не было выполнено.

После долгих мытарств дольщиков на стройку приехал заместитель областного прокурора Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В последнюю неделю декабря 2017 года дольщики ЖК FIFTY FIFTY и еще одного несданного объекта — жилого квартала Ammonite (его взводит АО «2МЕН ГРУПП девелопмент», которым также руководит Сергей Киселев) обратились в редакцию «URA.RU» и рассказали о том, что квартиры в данных объектах не сданы и сроки сдачи жилых комплексов опять сдвинуты. Причем на ЖК Ammonite дольщики не видят строителей и считают, что на их объекте работы не ведутся, а значит, срок его сдачи будет перенесен в очередной раз.

«Я еще в октябре сказал, что перенос сроков на 2018 год неизбежен, но на это никто не обратил внимания, хотя мы дважды писали коллективное обращение, одно из них — на губернатора региона. Ответ нам предоставил ГУС, в нем сказано, что в период со 2 по 25 октября 2017 года на объекте проведена проверка и работы ведутся полным ходом, но факт остается фактом — сроки перенесли», — сообщил Сергей, который ждет квартиру в ЖК FIFTY FIFTY. Активная группа дольщиков пытается решить вопросы окончания строительства непосредственно в регионе: обращениями в ГУС, прокуратуру и правительство Тюменской области.

Застройщик объясняет простаивание работ финансовым кризисом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дольщики ЖК Ammonite пошли другим путем — они направили письмо генпрокурору Российской Федерации Юрию Чайке, в котором сообщили о затягивании сроков сдачи строительного объекта и о том, что компенсации за нарушение сроков сдачи в тюменских судах рассчитываются непонятным образом. Как уточнили дольщики ЖК Ammonite, они вправе требовать компенсации от застройщика, не выполнившего свои обязательства. У многих из них сроки сдачи нарушены на период от 300 до 900 дней. Однако суды в Тюмени рассчитывают по поданным искам минимальные суммы компенсации. Например, одному из дольщиков, у которого срок сдачи квартиры в ЖК Ammonite нарушен более чем на 900 дней, суд определил компенсацию в 110000 рублей. «Мы направили заявление в Верховный суд, оно уже принято, если и это не поможет, будем обращаться в Европейский суд», — сообщил Александр, дольщик ЖК Ammonite.

Как сообщил нашему агентству гендиректор компаний застройщиков, которые возводят оба проблемных жилых комплекса, Сергей Киселев, срок окончания строительства объектов действительно перенесен в связи с экономическим кризисом: «Вы же понимаете, что происходит в стране. Многие наши поставщики были из Европы, цены на их продукцию увеличились, соответственно, возросла нагрузка на компанию», — сообщил Киселев и добавил, что работа на обоих объектах ведется. ЖК FIFTY FIFTY будет сдан в конце первого квартала 2018 года, а ЖК Ammonite — в конце 2018 года.

Кроме того, Сергей Киселев сообщил, что продажи квартир в FIFTY FIFTY до сих пор продолжаются: «У нас еще достаточное количество жилых площадей в этом доме, и мы будем их реализовывать». В отделе продаж подтвердили наличие квартир на данном объекте и уточнили, что срок сдачи ЖК FIFTY FIFTY намечен на март 2018 года. В настоящий момент прокуратура Тюменской области взяла строительство FIFTY FIFTY под контроль, об этом сообщил Руфат Биктимеров.