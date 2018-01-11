Банки бегают от тюменских погорельцев

20:08 11 января 2018 0

Ипотечная страховка касается только несущих конструкций и окон Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

У жильцов сгоревшего дома с улицы Олимпийской в Тюмени возникли проблемы со страховками квартир и оформлением нужных документов. Люди, которые добросовестно выплачивали ипотеку, теперь для получения положенной компенсации вынуждены обивать пороги инстанций и осаждать телефоны страховых компаний.

Екатерина Гаманюк год назад приобрела в ипотеку однушку на 6-м этаже злополучного дома. Огонь серьезно повредил ее жилье — балкон буквально висит, на стене трещина, лопнули окна, вся мебель в копоти. На следующее утро после пожара 9 января она обратилась в местное отделение Сбербанка. По ее словам, сотрудницы, которые при составлении ипотечного договора рекламировали страховку от дочерней компании и обещали лучшие условия обслуживания, сразу же перенаправили девушку на «горячую линию» «Сбербанк Страхования». Там специалисты зарегистрировали обращение Гаманюк, выслали на электронную почту список необходимых документов и пообещали, что страховой агент позвонит на следующий день. Однако даже 11 января с ней так никто и не связался.

Обещанного понимания всех служб и ведомств тюменцы пока не получили Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

В самой компании «URA.RU» сообщили, что норматив на обработку запроса по страховому случаю у них составляет три рабочих дня. Проверка статуса обращения тюменки показала, что специалиста ей уже назначили 10 января. Причина его молчания опять же регламентирована правилами страховщика — на связь с клиентом ему дают еще два рабочих дня. Екатерина Гаманюк настаивает на том, что об этом ей никто не сообщал, единственным ответом была просьба ожидания.

«Этого страховщика мне посоветовали в „Этажах“ при оформлении сделки. В самом Сбербанке компанию тоже нахваливали, говорили, что не будет никаких проблем. А на практике оказалось, что дорогое — не значит лучшее», — сетует девушка. Она заметила, что с другими погорельцами, которые оформляли страховку ипотеки за более низкую сумму, уже вовсю работают специалисты.

«Хотя бы позвонили мне, сказали, что обрабатывают запрос. Сама долблю их по несколько раз в день. Теперь всем буду говорить, чтоб не связывались с ними. Мягко стелят — твердо спать», — сообщила Гаманюк.

В пресс-службе Западно-Сибирского банка Сбербанка сообщили, что всегда идут навстречу клиентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.«В индивидуальном порядке мы используем различные инструменты урегулирования ссудной задолженности — это может быть отсрочка с фиксированным платежом либо увеличение срока выплаты кредита. Оформить заявление можно в любом офисе», — пояснили «URA.RU».

У Надежды Засыпкиной с 7 этажа квартира пострадала меньше. У нее также повреждены окна, однако трещин на стенах нет. Ипотека была оформлена в ВТБ24, а страховка — в «ВТБ Страхование» 3,5 года назад. Выбор организации она объяснила выгодой. «На тот момент ставка по ипотеке была до 14 процентов, а если я брала страховку в дочерней компании — она снижалась до 12,6 процента», — рассказала Засыпкина. Женщина уже связалась со страховщиком, где ей сообщили, что компенсируют только замену окон согласно договору. В отделение банка она пока не обращалась, собирает нужные документы.

Страховой агент обязан осмотреть квартиру и зафиксировать все повреждения Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ВТБ, с пострадавшей уже связались. Недопонимание вышло, поскольку она сначала позвонила в колл-центр, а не пошла сразу в отделение.

«При наступлении страхового случая мы рекомендуем заемщикам банка ВТБ незамедлительно обратиться в офис банка и страховой компании. Для подачи заявления при себе необходимо иметь соответствующие документы, — прокомментировали в банке. — Банк ВТБ готов предоставить пострадавшим отсрочку погашения основного долга сроком до 12 месяцев, либо провести реструктуризацию долга с увеличением срока кредитования и снижения суммы ежемесячного платежа. Также могут быть достигнуты индивидуальные договоренности в отношении обслуживания долга».

В пресс-службе заверили, что «ВТБ Страхование» в кратчайшие сроки обеспечит выезд страхового представителя на осмотр объекта, по результатам которого будет произведен расчет суммы страховой выплаты. Выплата страхового возмещения производится компанией в течение 14 рабочих дней с даты подачи клиентом заявления.

«Мы уже связались с нашими клиентами в Тюмени и предложили им возможные удобные варианты поддержки. Сейчас главное для пострадавших — вернуться к нормальной жизни, и, со своей стороны, ВТБ готов помочь им», — заявили в банке.

Массу негатива и непонимания у Засыпкиной вызвал и процесс хождения по инстанциям. Напомним, что на встрече погорельцев и мэрии чиновники обещали людям, что во всех учреждениях их примут без проблем и вне очереди.

«К следователю я ездила уже пять раз, его нет на месте. Пришла в управляющую компанию за специалистом для независимой оценки, которую буду делать за свой счет — говорят: «зачем вам оно надо, будем мы сейчас к каждому ходить». В МЧС акт по моей квартире до сих пор не готов.

Куда бы ни обратилась — либо нет человека, либо негатив», — возмущается Засыпкина. За три дня ей так и не удалось получить ни одной нужной бумаги.

Заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов прокомментировал «URA.RU», что всем пострадавшим на пожаре по Олимпийской раздали памятки с номерами телефонов. По ним люди могут звонить при любой необходимости, и мэрия окажет посильную помощь. Он напомнил, что после восстановления дома жильцы получат свои квартиры в состоянии черновой отделки с целыми окнами, поэтому переживать не стоит.

«Людей можно понять, они растеряны и напуганы, но нужно набраться немножко терпения, прошло всего несколько дней, и не все вопросы еще выяснены. Если к нам кто-то обратится — мы в любом случае дадим консультацию», — подчеркнул Перевалов.

Масштабный пожар на улице Олимпийской произошел 8 января. Фасад девятиэтажного дома выгорел практически полностью с первого по девятый этаж. 160 людей остались без крова. В настоящий момент часть из них проживает в гостинице «Колос».