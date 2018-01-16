Почему вокруг строительства высотки в центре Тюмени растет протест

15:44 16 января 2018 0

Пока за воротами стройки видны лишь три недостроенных этажа Фото: Надежда Карташова

Идея строительства в центре Тюмени 25-этажной высотки поставила город на уши. Накануне на публичных слушаниях тюменцы негативно отозвались о планах застройщика, ОАО «Тюменский ЦУМ», а депутат Гордумы Юрий Безбородов и вовсе пообещал властям уличные протесты. Но за шумом эмоциональных высказываний участникам слушаний высказать конструктивную позицию было сложно. Мы обратились к одному из активных участников слушаний, тюменскому краеведу Владимиру Полищику, чтобы он объяснил: что рассердило горожан, почему люди не хотят видеть небоскреб на площади Единства и Согласия и какой компромисс они готовы предложить властям.

Высотка должна стать архитектурной доминантой всего центра Тюмени, считают сторонники проекта Фото: Надежда Карташова

— Владимир, почему идея строительства высотки вызвала такое противостояние, чем не нравится проект ЦУМа?

— Я житель Тюмени, краевед. В детстве жил рядышком — там, где сейчас здание суда Западно-Сибирского округа, тогда была усадьба деда. Мы ребятишками бегали на это место, где сейчас стоит ЦУМ, там был громадный котлован, заполненный водой. Поэтому для меня это место — часть моей жизни, часть моего детства, и я сужу чисто со своей обывательской точки зрения.

Мне приходилось бывать за рубежом, есть большие города, где небоскребом никого не удивишь, но они располагаются кучно.

Есть такое понятие — Сити, деловой центр. Вот взять Лондон, там был район доков, их снесли к чертовой матери, и на их месте построили массу небоскребов. То есть где угодно в историческом центре они не небоскребы ставят, а построили в новом месте.

В Тюмени же нет главного архитектора, в чем, видимо, вся проблема. Поскольку я давно занимаюсь историей города Тюмени, я встречал в прежние времена такие сентенции, что никогда не было в Тюмени толкового архитектора. Если и были в советское время, на них давили партийные советские власти — тогда архитектор был вынужден брать под козырек партийным боссам и руководителям главков.

Тюменская общественность давно не выступала так ярко Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

В итоге вот улицу Ленина берем, она — раз! — и упирается в громадный дом на улице Мориса Тореза. Ленина могла и дальше продолжаться, если бы не властным образом поставленный поперек улицы дом. Улица Максима Горького — упирается в улицу Республики, но там не кончается, а продолжается дальше за домом, который в народе называют Муравейник. Берем улицу Рижскую — она идет-идет, и опаньки! — упирается в Медицинский университет, а потом продолжается дальше. Вот что значит — нет нормального архитектора, который бы грамотно спланировал.

Вот это одинокое здание [планируемая высотка у ЦУМа]. Я пример привел, может, и не самый удачный — это такая древняя старуха, и во рту у нее торчит один единственный гнилой зуб. Ну, зуб может быть и новый — хотя не такой он новый, как вчера показали события, с 2004 года этот проект обмусоливают, ему 15 лет уже.

— Но сторонники проекта говорят, что 25-этажное здание со смотровой площадкой поможет привлечь туристов…

— Я много раз бывал в Екатеринбурге. В свое время я заканчивал курсы экскурсоводов и возил в Екатеринбург группы выходного дня. Но никогда не было желания бросить все и бежать на какую-то многоэтажку, чтобы оттуда с верхнего этажа обозревать город. Это же просто дурацкий аргумент, что там смотровая площадка будет для привлечения туристов.

Ну да, если этот турист приехал из какой-то деревни в Тюмень, для него это будет в диковинку. А люди, которые приезжают из столичных городов, да даже из того же Екатеринбурга, не говоря уже об иностранцах, кого удивишь этой 25-этажкой, когда у них вон какие небоскребы, в Эмиратах вообще в 300 этажей?

Вот это уже удивительно, когда такая штука построена. А тут ни с того, ни с сего, посреди огорода какой-то, грубо говоря, нужник поставят и хотят, чтобы кого-то это потрясло до основания. Но это исключительно мои обывательские соображения.

Тюмень, действительно, уникальный город, нам есть чем гордиться. У нас толковый губернатор, хорошая промышленная политика, это способствует развитию территории и города в том числе. Поэтому такой мелкой ерундой, как этот карандаш, не стоит… [портить город — ред.]. И общественности сейчас надо бить в колокола.

— А как же развитие города? Жизнь не может стоять на месте…

— Недавно я ехал по Челюскинскому мосту и увидел, что на той стороне [реки туры — ред.], где было поле, заросшее кустами, сейчас уже вылезли два бетонных каркаса, как грибы после дождя. Идет же освоение новых территорий в городе, там очень много места. А от этого моста в сторону улицы Мельникайте, там все еще поле — при том, что это центр города.

Собеседник агентства пеняет на отсутствие памятника основателю города в Тюмени. Даже в Ишиме такой есть Фото: предоставлено Владимиром Полищуком

— Сторонники стройки назвали надуманным вопрос о транспортной развязке в районе ЦУМа и Цветного бульвара, которая якобы может стать единой «пробкой», причем не только в часы пик.

— У нас очень сильная автотранспортная школа в Тюменском индустриальном университете. Но транспортников почему-то на эту встречу не пригласили — а они бы, наверное, камня на камне не оставили от этого аргумента. Мое мнение — за проект выступали те, кого, наверное, можно назвать «транспортной мафией». Это люди возможно ангажированные, аффилированные, здесь задействована корпоративная солидарность. Мне, например, ясно, что штук пять выступлений — явно ангажированы.

— В качестве еще одного аргумента в поддержку стройки назывались бассейн и фитнес-центр, которые нужны горожанам.

— Фитнес-центр там есть, надо только через дорогу перейти, в спорткомплексе «Центральный». Что, туда очереди стоят? Мне даже звонят оттуда девушки-администраторы и приглашают прийти — очевидно, что он не забит до отказа. Сегодня фитнес-центром в Тюмени никого не удивишь. Вот если бы у нас решили построить 25-этажный рынок, вот тут бы туристы поперли со всего мира, это было бы действительно, круто! Рынок в 25 этажей, наверное, еще нигде не строили (смеется).

Если уж они действительно такие крутые тюменские архитекторы, то пусть выберут какой-то район города под этот Сити.

Сейчас приличные крупные города — многоцентровые, этим решается и транспортная проблема. У нас это тоже понемногу появляется, вот Заречные микрорайоны, там народ тусуется, живет и работает, и им незачем постоянно ездить в центр.

Была в свое время идея построить деловой центр на месте аэропорта Плеханово, который раньше использовался для малой авиации, а сейчас там только вертолеты «Ютейра» стоят. К сожалению, в Тюмени до сих пор нет хорошего выставочного зала, и была идея построить там небоскребы и выставочный зал огромных размеров. На самом деле хорошая идея, но она так и заглохла.

У нас административный центр в Тюмени уже сложился, и незачем его… вот на Центральной площади, рядом с дедушкой Лениным тоже есть место, там можно построить небоскреб. Но ведь туда не идут? Потому, что там рядом два административных здания, Областная дума и Областное правительство, и они не дадут.

А насчет туристов — все приличные города имеют главную турдостопримечательность: памятник основателям города, кроме первого, старейшего, основанного россиянами за Уралом. Тут уж не говорим о столичных памятниках Юрию Долгорукому и Петру: можно «окинуть взглядом» города Урала и Сибири. Даже в Ишиме и Ялуторовске они есть, а в Тюмени его до сих пор нет.