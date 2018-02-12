Курганских дорожников ведут к разорению

20:53 12 февраля 2018 0

В этом году выиграть подряд для курганских дорожников — непосильная задача Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Дорожные предприятия Курганской области, которые лишь недавно оправились от укрупнения до четырех организаций, ждет новое испытание. Зауральские дорожники не смогут участвовать в аукционе на пятилетнее обслуживание федеральных трасс в регионе — сотни миллионов рублей могли бы поправить состояние строителей, но пройдут мимо.

Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что разыгрываемые лоты на дороги будут объединять. Таким образом, ни одно из зауральских предприятий не будет иметь достаточно средств, чтобы обеспечить необходимый залог.

«Наши дорожники смогут претендовать только на субподряд. Это значит — часть денег останется в кармане посредника», — объяснил собеседник агентства.

Руководитель Варгашинского ДРСП Дмитрий Нечаев уже признает, что не сможет участвовать в аукционе на обслуживание федеральной трассы. Его коллеги из АО «Автодор «Северо-Запад» настроены более оптимистично. «Аукционы еще не объявлены, мы будем заявляться и надеемся победить», — отметил начальник планово-производственного отдела Ирина Боровых. По ее словам, объем пятилетнего контракта по федеральным трассам, который они сейчас обслуживают, составляет 545 млн рублей, а годовой объем предприятия — около 700 млн рублей.

«Поэтому мы говорили изначально, что нужно иметь одно большое предприятие, но районы заартачились. У губернатора изначально было совершенно правильное видение вопроса», — отметил спикер областной думы Дмитрий Фролов.

Предприятия и без этого переживают нелегкие времена. В 2017 году, по словам спикера областной думы, местные предприятия смогли выиграть конкурс на 90 млн рублей из общего объема 3,5 млрд рублей, все остальные подряды на ремонт федеральных трасс достались иногородним подрядчикам. «Нужно уметь работать, подстраиваться под современные условия, а не ждать денег от области», — отметил Фролов.

Алексей Кокорин (слева) предлагал объединить все дорожные предприятия в одно, но пока решено оставить четыре Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На предприятии «Северо-Запад» оценивают итоги объединения ДРСУ положительно. «У нас выросли объемы, производительность, зарплаты и налоговые отчисления», — заверила Ирина Боровых. Однако источники агентства отмечают, что подсчеты не совсем верные. «Сложили четыре предприятия, а показатели хорошо если в два раза выросли», — отмечают скептики. Директор Варгашинского ДРСП Дмитрий Нечаев не стал оценивать результаты укрупнения и предпочел промолчать в ответ на вопрос журналиста «URA.RU».

Дмитрий Фролов высказал надежду, что летом дорожный фонд области пополнится за счет дополнительных дотаций. «В этом году мы смогли войти в программу развития городских агломераций, она рассчитана на населенные пункты свыше 500 тысяч человек. Раньше мы не могли в нее войти, но сейчас договорились включить в агломерацию Курган и Кетовский район. Софинансирование будет пополам с федеральным бюджетом, мы вложим 500 млн рублей», — рассказал Фролов. По словам спикера, сейчас основная задача — составлять конкурсную документацию на ремонт и строительство дорог, чтобы местные предприятия имели законное преимущество перед иногородними.

На дорожных предприятиях не скрывают, что недополучили в этом году денег из-за малоснежной зимы. «Региональные контракты на обслуживание дорог зависят от объемов работ. Но зима еще не закончилась, снег еще может выпасть», — отметила Ирина Боровых.

Укрупнение дорожных предприятий вместе с тем негативно сказалось на дорогах местного значения, многие из которых в итоге обслуживаются как придется — в том числе силами местных жителей. Из-за этого порой возникают ситуации, когда умершего человека не могут увезти на кладбище. В этом смысле нынешняя погода оказалась благоприятной — пока больших проблем расчистка дорог жителям зауральских сел не доставляла.