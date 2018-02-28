Резиденция, вагон, катер Якушева не совпали с фильмом штаба Навального

02:54 28 февраля 2018 0

Фешенебельный вагон на проверку оказался обычным, и даже старым — 1983 года выпуска Источник «URA.RU»

В управлении правительства Тюменской области совершенно не роскошные резиденции и спецтранспорт: иные утверждения, распространенные накануне региональным штабом блогера Алексея Навального, являются преувеличением. Об этом «URA.RU» рассказал сотрудник тобольского гостиничного комплекса, который в видеосюжете штаба был назван секретной гостиницей.

Само первое видеорасследование посвящено представительским расходам правительства Тюменской области. Авторы предъявили сканы конкурсной документации, высотную съемку загородных резиденций, записи телефонных звонков, фотографии персональных вагонов и яхт, пользование которыми приписали тюменскому губернатору Владимиру Якушеву. Материал предсказуемо повторили федеральные СМИ, расширив тему рассказом о секретной гостинице, принадлежащей службе протокола региона, проживание в которой стоит, по некоторым сведениям, несколько сот тысяч рублей.

1/15 Вагон произведен в 1983 году Источник «URA.RU»

«URA.RU» на условиях анонимности удалось пообщаться с сотрудником представительского комплекса. Предоставленные им фотографии опровергают образ от штаба: вместо фешенебельных номеров стоимостью несколько сотен тысяч рублей за сутки проживания, в прайсе одни апартаменты за 16 тысяч рублей и девять номеров стоимостью от 5,5 до 6,5 тысяч рублей за сутки. «Площади под гостиницу были приобретены в таун-хаусе, когда в Тобольске не хватало гостиниц», — говорит собеседник «URA.RU», работающий в представительском комплексе правительства Тюменской области.

Авторы расследования из тюменского штаба Навального дают расшифровку телефонных переговоров с администратором гостиницы на фоне фотографии таун-хауса, построенного в историческом стиле, показывая, что под представительские нужды используется все здание.

На практике «секретная» гостиница имеет менее впечатляющий масштаб — 10 номеров занимают один блок двухэтажного здания. Площадь всей гостиницы составляет 720 кв. метров, включая номерной фонд, котельные, кухню, технические помещения. По словам собеседника «URA.RU», представительский комплекс региона зарабатывает внебюджетные средства. Большинство гостей платят за проживание, например, в тобольский гостинице. Катер содержится также за внебюджетный счет.

Схожая ситуация с описанным штабным вагоном губернатора Тюменской области. Вместо современного с роскошными интерьерами, им оказался обычный зелёный вагон 1983 года выпуска, стоящий в ожидании ЧП на запасных путях в Тюмени.

Десять лет назад в нем была произведена реконструкция. Два рабочих кабинета, зал совещаний, который одновременно является столовой, душ, два туалета. Пассажиры размещаются в четырёхместных и двухместных купе. Из люксовых атрибутов — оборудование связи.

Со слов собеседника, вместо описанной в расследовании яхты в управлении протокола — катер: «В регионе есть территории, куда можно добраться только по воде». В период паводка катер, а совсем не яхта, используется для изучение паводковой обстановки. Летом он находится на базировке в Тобольске, и оказывает туристические услуги.

База отдыха «Лебяжье» была построена еще в советское время, 10 лет назад сделан ремонт Источник «URA.RU»

Совершенно обычно на фотографиях с земли выглядит интригующая на съемке с квадрокоптера база отдыха «Лебяжье». «Все эти объекты были построены еще в советское время. И «Лебяжье», и «Вайвалы». Ни одного нового представительского объекта после этого построено не было. Лет десять назад там сделали ремонт и вот, работаем», — сообщил на условиях анонимности источник близкий к службе протокола правительства Тюменской области. — Многие гости, когда слышат, что едут в резиденцию губернатора ожидают увидеть что-то роскошное, а у нас все достаточно скромно. Добротно, аккуратно и очень чисто. Был интересный случай перед приемом одной международной компании. Приходим, а люди (из их службы протокола) на стульях стоят. Пыль ищут».

По мнению источника, качественная организация приемов, в соответствии с международными правилами этикета, позволяет привлечь в регион новых инвесторов: «Нет государства без представительских функций. Есть протокольные правила, есть сложившиеся международные стандарты делового этикета. Если к тебе едет официальная делегация, ты должен ее встретить, дать обед, проводить, подарить сувенир. Так живет весь мир. Никто не будет инвестировать в Тюменскую область ни разу здесь не побывав», — подчеркнул источник.

Тот же источник пояснил, что на базе (Вайвалы — прим.ред.) расположен один большой дом из бруса и несколько хозяйственных построек. Газ не проведен до сих пор — пользуются привозным. «Асфальт проложен до Штакуля, а потом девять километров грунтовки по лесу», — сообщил сотрудник представительского комплекса.

Получить комментарий тюменского штаба Навального на эти сведения не удалось.