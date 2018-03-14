Полиция Тюмени устроила доверенным лицам Собчак засаду на дебатах

21:13 14 марта 2018 0

Доверенные лица Ксении Собчак замешаны в криминальных историях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюменской области съемки теледебатов доверенных лиц кандидатов в президенты России обернулись скандалами — во время записи двух эфиров в студию пришли полицейские. Сотрудники МВД были вынуждены пойти на такой шаг, чтобы вручить представителям штаба Ксении Собчак протоколы об административном правонарушении. Эту информацию «URA.RU» подтвердили представители кандидата в президенты.

Речь идет о скандальной акции протеста, которую пытались устроить сторонники Собчак в Тюмени в начале марта — баллончиком на снегу они писали призыв голосовать против одного из кандидатов на должность президента России. Всех участников акции, в числе которых были координатор штаба Собчак в Тюменской области Антон Михальчук, юрист штаба Михаил Уваров и трое волонтеров, доставили в отдел полиции, а позднее отпустили.

Антон Михальчук скрывался от полиции — его поймали во время теледебатов Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Вручить протоколы о нарушении правил проведения публичных мероприятий участникам акции полицейские не смогли — сторонники Собчак не появлялись ни дома, ни в офисе штаба. В итоге силовикам пришлось вмешаться в процесс съемок теледебатов, единственном месте, где представители штаба не могли сбежать. Теперь сторонникам кандидата в президенты грозят штрафы, некоторым — до 300 тысяч рублей, поскольку это не первое нарушение.

«Нас отлавливают всех по очереди. Вчера меня, сегодня еще одного доверенного представителя Ксении Собчак на теледебатах. Мы прекрасно понимаем, что получить протокол, значит фактически пойти потом в суд, поэтому старались не попадаться на глаза полицейским. Родственники и знакомые сообщали нам, что полицейские приезжали и ищут нас», — прокомментировал глава предвыборного штаба Собчак Антон Михальчук.

Сторонники «кандидата против всех» любят крепкий алкоголь, но не любят за него платить Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Его нежелание получать протокол может объясняться и иными причинами. Как стало известно «URA.RU», это уже второй административный протокол у Михальчука — следующий грозит тюменцу уголовным делом и реальным сроком заключения, поскольку в послужном списке молодого политика есть нарушение закона. 17 марта 2012 года в гипермаркете «Карусель» в ТРЦ «Гудвин» он пытался украсть ликеры «Sheridans», «Cointreau», водку «Eristoff», ром «RonVaradero Anjeho» и две бутылки коньяка «Киновский». Суммарно на 3 558 рублей 79 копеек.

«Однако довести свой преступный замысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, до конца не смог, по независящим от него обстоятельствам, поскольку был задержан сотрудниками службы безопасности», — говорится в постановлении мирового судьи судебного участка №4 Центрального АО Тюмени от 27 апреля 2012 года (копия есть в распоряжении редакции).

Тогда уголовное дело было прекращено за примирением сторон, но новое преступление потенциально не даст возможности Михальчуку рассчитывать на снисхождение суда и хотя бы условный срок.

Парадоксально, но точно в такой же ситуации находится и еще один представитель Собчак — Михаил Уваров. Ему также на теледебатах вручили протокол об административном правонарушении, и у него также за плечами кража алкоголя. 25 сентября 2017 года Уваров в тюменской «Пятерочке» украл бутылку ликера «Jagermeister», стоимостью 1 299 рублей (копия приговора есть в распоряжении «URA.RU»). Вину свою представитель Собчак не признал. В материалах суда сказано, что «он, намереваясь приобрести алкогольный напиток, зашел в магазин, где взял со стеллажа и положил в рюкзак бутылку ликера, после чего прошел к стеллажу с выпечкой, которую впоследствии оплатил, а ликер оплатить забыл, при этом после задержания его работниками службы безопасности магазина, он хотел ликер оплатить».

Суд не нашел доказательств, что Уваров хотел оплатить «Jagermeister», поскольку выпечку он держал в руках и предъявил кассиру, а бутылку — нет. И тюменец был приговорен к 50 часам обязательных работ.

Записи дебатов, где появились люди в форме, пока что не опубликованы. Официально в полиции Тюмени и области эту ситуацию не комментируют.

Проблемы с законом у представителей штаба Собчак в «тюменской матрешке» можно вообще назвать традицией — штаб кандидата в ХМАО, к примеру, намеревался возглавить юрист Амил Аббасов — он защищает скандально известного бизнесмена Эдуарда Шмонина, которого обвиняют в вымогательстве и информационном шантаже. По одной из версий, сам Аббасов также мог быть причастен к преступному бизнесу Шмонина, однако сумел избежать уголовного преследования.

«URA.RU» будет следить за развитием событий.