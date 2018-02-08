Штаб Собчак появится в Югре из-за создателя «Чиновник.Ру»

19:32 08 февраля 2018 3

Собчак попросили вступиться за Шмонина. Будут ли в Югре пикеты, как в Грозном? Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Стали известны новые подробности планируемого открытия предвыборного штаба Ксении Собчак в ХМАО. По данным источников «URA.RU», в Югре не планировалось вести активную агитацию за «кандидата против всех»: «Гражданская инициатива» не собиралось активно работать для продвижения телеведущей. Однако, по версии собеседника агентства, планы поменялись после того, как создателя скандально известного портала «Чиновник.Ру» отпустили из СИЗО под домашний арест.

«По моим данным, велись переговоры с попыткой сделать из Шмонина жертву режима. Ксения Собчак известна как правозащитница и журналист, и одним из условий могло быть продвижение истории с уголовным делом Шмонина на федеральном уровне. Вспомните, как сам Шмонин хотел возглавлять штаб Навального», — считает собеседник.

В штабе Ксении Собчак не ответили на звонки по номеру телефона, указанному на сайте организации. На этом же портале на карте предвыборных штабов Сургут отмечен синим флажком, как место, где только собирают подписи. Руководитель регионального отделения «Гражданской инициативы» Амил Аббасов (адвокат Эдуарда Шмонина) объясняет — итоговое решение об открытии штаба будет принимать сама Ксения Собчак. «Полагаю, что это будет известно после регистрации Ксении Анатольевны в качестве кандидата. Штаб пока не открыт, и мы не знаем — будет или нет», — рассказал Аббасов.

Юрист также заверил, что его политическая деятельность не будет касаться уголовного преследования Шмонина. Аббасов пообещал: никакого давления на следствие через Собчак адвокаты создателя «Чиновник.Ру» не планируют. «Я занимаюсь многими видами деятельности и умею разделять работу в каждой отрасли. Заниматься такими манипуляциями я не намерен. И использовать предвыборную кампанию для оказания давления тоже не собираюсь», — добавил Аббасов.

Окружные власти пока что не видят возможной угрозы от создания штаба Собчак в Югре и потенциального обнародования уголовного дела Шмонина на федеральном уровне. «В правительстве ХМАО не комментируют ведение избирательной кампании кандидатов», — заявили в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Создатель порталов «Чиновник.Ру» и «ОТВ-Югра» Эдуард Шмонин обвиняется в вымогательстве в составе организованной группы, в клевете, а также в распространении порнографии. Он был задержан и помещен в СИЗО в апреле 2017 года; в январе 2018-го суд изменил меру пресечения Шмонину на домашний арест. В марте 2017 года бизнесмен объявлял, что готов возглавить штаб Навального — это произошло, когда уголовное дело в отношении медиаменеджера уже расследовалось.