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13 января 2018
12 января 2018
11 января 2018
17:50  13 января 2018 4

Тюменский штаб Собчак готовился сорвать сбор подписей за Путина

Сбор подписей за Путина на выборах президента. Пермь, сбор подписей, сильный президент сильная россия
Стенды конкурента хотели заклеить скотчемФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Волонтеры предвыборного штаба телеведущей Ксении Собчак в Тюмени обсуждали, как сорвать сбор подписей за выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты России. Об этом стало известно из переписки, которую активисты вели в своей группе.

Координатор штаба Антон Михальчук просил информировать его о том, где будет проходить сбор подписей за выдвижение Путина, и предложил заклеить стенды конкурента скотчем. «Разноцветным!) Что были похоже на флаг ЛГБТ», — написал глава штаба.

Впрочем, волонтеры не предприняли ни одной попытки реальных действий из-за того, что точки сбора подписей сторонников Владимира Путина охраняются. Отметим, одним из атрибутов кампании телеведущей Ксении Собчак является разноцветный скотч с надписью «Против всех», который раздают волонтерам.

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Фото: скриншот чата

Как писало «URA.RU», ранее в предвыборном штабе Собчак в Тюмени произошел скандал. Проверка подписных листов в пользу кандидата против всех выявила большое число фальшивок.

Антон Михальчук был активистом «Открытой России» и весной прошлого года прославился заявлениями о задержании полицией, хотя после проверки выяснилось, что в указанное время он даже не выходил из дома.

Юрий Викторов
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