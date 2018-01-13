Тюменский штаб Собчак готовился сорвать сбор подписей за Путина

Волонтеры предвыборного штаба телеведущей Ксении Собчак в Тюмени обсуждали, как сорвать сбор подписей за выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты России. Об этом стало известно из переписки, которую активисты вели в своей группе.
Координатор штаба Антон Михальчук просил информировать его о том, где будет проходить сбор подписей за выдвижение Путина, и предложил заклеить стенды конкурента скотчем. «Разноцветным!) Что были похоже на флаг ЛГБТ», — написал глава штаба.
Впрочем, волонтеры не предприняли ни одной попытки реальных действий из-за того, что точки сбора подписей сторонников Владимира Путина охраняются. Отметим, одним из атрибутов кампании телеведущей Ксении Собчак является разноцветный скотч с надписью «Против всех», который раздают волонтерам.
Как писало «URA.RU», ранее в предвыборном штабе Собчак в Тюмени произошел скандал. Проверка подписных листов в пользу кандидата против всех выявила большое число фальшивок.
Антон Михальчук был активистом «Открытой России» и весной прошлого года прославился заявлениями о задержании полицией, хотя после проверки выяснилось, что в указанное время он даже не выходил из дома.