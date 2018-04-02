«Чиновникам некогда выйти в ЦПКиО Кургана и подумать, что нужно людям»

21:33 02 апреля 2018 0

Ярослав Фомин считает, что ситуацию изменят люди новой формации Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Директора холдинга «Радио45» Ярослава Фомина все чаще замечают в кабинетах зауральских чиновников. Медийщик не скрывает, что готов начать собственную политическую карьеру. В интервью «URA.RU» Ярослав рассказал, во что вылился проект «Бессмертный полк» в Кургане и почему он недоволен городскими депутатами.

— Главной новостью последних дней стал пожар в Кемерове. Ты как руководитель радиохолдинга считаешь обоснованными упреки в адрес СМИ и блогеров, которые сообщают детали трагедии? Где на твой взгляд, проходит грань между информированием и нагнетанием истерии?

Ярослав Фомин считает, что приукрашивать действительность не стоит, однако в Кургане не все еще потеряно Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Все эти вещи должны регулироваться законом, есть же у нас закон о СМИ, Роскомнадзор. Вторая сторона — морально-этическая. Всегда была желтая пресса, которая себе делает имя на сомнительных новостях. Эти вещи невозможно прописать в законе. Если такая информация приветствуется у читателей, всегда найдутся авторы, которые будут писать о каких-то жареных фактах.

— Все знают, что плохие новости всегда лучше читают. И что остается — иди на поводу у читателя или слушателя?

— Здесь все зависит от того, какие задачи вы ставите. Либо вы устанавливаете для аудитории какую-то планку, которую стараетесь поддерживать, либо даете ту информацию, которую они хотят. Я все же считаю, что мы должны соблюдать какой-то образец культуры, этики, морали. Не самый, может быть, высокий образец, но задавать планку СМИ должны.

— Как ты оцениваешь информационный фон нашего региона, какие у него недостатки?

— У нас не такая большая информационная лента, как у миллионников или даже других наших соседей. У нас много дыр в бюджете, которые приходится закрывать. Поэтому общий фон с негативным оттенком — это касается всех сфер жизни: ЖКХ, коррупции, политики. Такова специфика региона. Бить себя пяткой в грудь и говорить, что мы лучшие на свете, приукрашивать действительность тоже не стоит. Если мы будем писать, что у нас все хорошо, все счастливы — это неправда, которая в конечном итоге даст обратный эффект. В то же время от большого потока негативной информации у многих опускаются руки. Самое главное — это показать людям, что проблемы решаются.

— Считаешь ли ты, что правительство и мэрия Кургана должны активнее находить позитивные поводы, рассказывая о своей деятельности?

Покидать родной город Ярослав не собирается Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Да, есть такое. Я думаю, что это будет продолжаться, пока не сменится поколение политиков у власти. Система управления обновится, когда на смену старой формации придут люди, которые выросли не при Советской власти. Мы же привыкли, что главное — коллектив, а потребности человека на последнем месте. Когда придет понимание, что во главе угла должны стоять интересы каждого жителя — тогда, мне кажется, что-то изменится.

— Любимая тема у курганцев — что всем нужно переехать. Почему так происходит? Что не так с этим городом?

— Это любимая тема не только у курганцев, я много путешествую и знаю, что такие настроения не только у россиян, но и у многих за рубежом. Нам всегда кажется, что где-то далеко жизнь лучше. Конечно, у нас эта проблема стоит острее, потому что у нас нет финансов, рабочих мест с высокими зарплатами, у нас слабо развивается промышленность. За год это не вылечить.

Человек же уезжает не потому что власть плохая или ему не нравится название города, а потому что у него грязно в подъезде, маленькая зарплата, потому что у него на дорогах колеса проваливаются в ямы. Вот над этими проблемами нужно работать.

— Я знаю, ты работал во многих городах, где ваш радиохолдинг открывал представительства. Не было желания там остаться? Почему ты возвращаешься в Курган?

— Такого желания пока не возникало. Моя загруженность здесь не позволяла мне об этом задуматься. Я состою в общественном совете при МВД, в совете, отстаивающем интересы малого бизнеса при администрации Кургана. Я здесь востребован, получаю ту зарплату, которой, как я считаю, достоин. Тут мои дети и все родственники. А путешествовать сейчас не проблема. Мы с дочерью за последние четыре года практически все города-миллионники в нашей стране посетили.

— Ну, а ты — активный и востребованный — планируешь пойти в политику? У нас ведь в 2019 году планируются, например, выборы в гордуму.

— Конечно, планирую! Надо что-то менять, я готов этим заняться.

— И ты уже начал, насколько я знаю, ты был инициатором установки тренажеров в ЦПКиО.

В акции «Бессмертный полк» ежегодно участвуют тысячи зауральцев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Это была совместная акция с администрацией города. Мы ездили с дочерью в Испанию, там такие штуки стоят на каждом углу. Вроде все просто, но у нас такого нет. Я приехал в Курган, узнал, сколько это стоит, получилось около 500 тысяч рублей. Я пошел к руководителю администрации — в то время Александру Поршаню. Он говорит: «Не поверишь, деньги есть. Заняться некому».

Чиновники настолько погружены в свою работу, что выйти в ЦПКиО и подумать, что здесь нужно людям — у них некому и некогда. Я прекрасно их понимаю: когда ты попадаешь в эту систему, она начинает тебя перемалывать, ты становишься таким же. Когда сити-менеджер Андрей Потапов выступает на городской думе, а к нему не возникает ни одного вопроса у депутатов… Либо у нас администрация работает идеально, либо всем, кто там сидит, наплевать… Так быть не должно, отчитываться Потапов должен не только перед депутатами, но и инициативными гражданами. Наверняка у наших пенсионеров были бы вопросы.

— Как тебе кажется, у нас в городе есть проблема, с нехваткой инициативных людей?

— Активная жизненная позиция должна вознаграждаться. За рубежом таких людей поощряют, а у нас чаще наказывают. От этого у многих инициативных людей у нас возник рефлекс, что лучше не высовываться. Конечно, такие люди есть и в Кургане, я их лично знаю. Но многие не проявляют активности, потому что уверены, что это не приведет к результату. Задача властей — использовать эту позитивную энергию. Потому что сейчас зачастую люди понимают, что в других регионах они быстрее достигнут результата.

— Ты стал основателем движения «Бессмертный полк» у нас в регионе. Это было такое осознанное решение, или просто само «замотало»…

Фомин не скрывает, что готов активнее участвовать в политической жизни региона Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Эту идею в 2012 году нам подкинули наши коллеги-радийщики из Томска. Акция сразу получила поддержку у населения. Мне идея показалась интересной. Каждый год все меньше и меньше остается ветеранов. 9 Мая превращалось в обезличенный праздник. Однако у всех хранятся семейные фотографии. Порой люди не знают ничего о своих предках, которые изображены на них. Мы можем определить по именам, по медалям, где служили ветераны, за что были награждены, где сделана фотография. Более того, через какое-то время такой исторической работы к нам пришел запрос из военкомата на несколько ветеранов. Чтобы мы дали им информацию. Вот какой банк информации мы накопили за это время…

— Поток желающих с годами уменьшается?

— Нет! Сейчас уже приезжают из районов люди, не только и Кургана.

— Я видела, что в этом году вы уже объявили о начале подготовки.

— Да, работу мы начали заранее, потому что у нас ближе к 9 Мая очередь стоит на несколько этажей. На этот период мы нанимаем персонал, им выделено необходимое оборудование. Мы ведь не только изготавливаем фотографии, всю информацию мы предлагаем размещать на сайте «Мой полк». У нас ведь как — бабушка знает историю про отца или деда, который воевал, а внуки уже нет. Сейчас есть возможность сохранить ее для следующих поколений.