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Главные новости Тюменской области
18:28  09 апреля 2018 0

Минздрав поставил под сомнение рейтинги Тюменского медуниверситета

Федеральный отчет вскрыл махинации с инновациями и интеллектуальной собственностью
Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.RU»
Форум ОНФ. Социальная справедливость. Москва, скворцова вероника
Ситуация в ТюмГМУ уже попадала в поле зрения Вероники Скворцовой. Защиты министра просили сотрудники вуза, попавшие под репрессииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Позиции Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ) в рейтинге профильных вузов России оказались под сомнением. По данным самого учебного заведения, по итогам 2017 года он попал в десятку лучших университетов страны. Согласно официальным сведениям Главного информационно-вычислительного центра (ГИВЦ) Минздрава РФ, ряд показателей, использованных вузом для попадания в рейтинг, не соответствует действительности.

По данным рейтинга «Россия сегодня», ТюмГМУ — один из успешных вузов России

Информация о расхождении показателей была опубликована в открытом доступе. Речь идет о рейтинге учебных заведений, составленном в рамках проекта МИА «Россия сегодня» «Социальный навигатор». Согласно ему, доля доходов ТюмГМУ от продажи собственных интеллектуальных продуктов составила 10,72%, что позволило университету занять 10-е место в таблице рядом с образовательными учреждениями Москвы и Санкт-Петербурга. Однако официальный сайт мониторинга российских вузов утверждает, что заведение не продавало никаких научных разработок в течение трех лет и этот показатель в реальности равен нулю.

Аналогичная ситуация с инновационной деятельностью. В преддверии дня российской науки, ректор университета Ирина Медведева получила диплом лауреата конкурса «Лидер в научно-инновационной деятельности» в номинации «Организация года, ведущая инновационную деятельность». При этом, согласно данным ГИВЦ, ТюмГУ не заключил ни одного лицензионного соглашения за последние три года.

Официальные данные Минздрава гласят: у университета нет результатов коммерческой и инновационной деятельности

Оба повода пресс-служба университета ранее активно растиражировала в СМИ. По версии ТюмГМУ, учебное заведение не имеет никакого отношения к фальсификации рейтинга. «Если вы не доверяете „России сегодня“, обратитесь с вопросами к ним. Мы здесь ничего не рисуем, ничего не придумываем. Те награды, которые нам вручили, я бы не стала оспаривать. Надо обращаться к тем источникам, которые вызывают сомнения», — комментирует в разговоре с «URA.RU» пресс-секретарь университета Ирина Лютоева.

Сам вуз активно тиражировал информацию о своих достижениях в СМИ

Как сообщил агентству руководитель проекта «Социальный навигатор» Наталья Тюрина, вероятно, расхождение показателей произошло из-за разных критериев оценки, которые применяются в аналитике работы российских вузов. «Возможно, коллеги из Минздрава опираются на другую статистику. Скорее всего, речь идет о разных показателях. Название близкое, но то, что внутри сидит, другое», — объясняет Наталья Тюрина.

«Инновационная деятельность либо есть, либо ее нет. Вуз не может так реагировать на ситуацию. Необходимо что-то предъявить, помимо своего мнения о составителях рейтинга. Уже возникали вопросы и к менеджменту, и к качеству образования в университете. Губернатор во время послания говорил, что это один из самых проблемных вузов в Тюменской области. Если в ТИУ посадили проректора, то насколько все плохо в медицинском?» — оценивает сложившуюся ситуацию политолог Александр Безделов.

ТюмГМУ, возглавляемый Ириной Медведевой, вновь попал в скандальную повестку
Фото: Официальный сайт ТюмГМУ

Осенью 2017 года ТюмГМУ оказался в центре скандала. Экс-работники университета вышли на улицы Тюмени с одиночными пикетами, заявив о масштабных репрессиях, развернутых в вузе в отношении неугодных сотрудников. По версии протестующих, людей выселяют из единственного ведомственного жилья, новые, отремонтированные блоки общежитий фактически подвергаются разграблению — снимаются потолки, демонтируются утеплитель и сантехника.

Помимо этого, в университете, вопреки «майским указам» президента РФ, в течение двух лет не повышалась зарплата, что привело к массовому оттоку профессиональных кадров. Ситуация привлекла внимание губернатора области Владимира Якушева. Министерство образования России направило в вуз комплексную проверку.

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