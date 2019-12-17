Кто есть кто в курганском правительстве. Новые центры влияния

После формирования курганского правительства основные фигуры распределили между собой влияние. Наблюдатели отмечают, что среди чиновников уже можно выделить фигуры с высоким авторитетом и влиянием на губернатора, а также «рабочих лошадок», которые постоянно находятся в гуще событий. В правительстве уже появилась первая связка, которая состоит из двух дам.
Вторым по влиятельности в регионе считается вице-губернатор Владислав Кузнецов. «Он старается держаться в тени, но человек вдумчивый, с большим опытом», — характеризуют его подчиненные. В сферу его полномочий входит контроль за всеми направлениями работы курганского правительства, во время отсутствия Шумкова, Кузнецов исполняет функции главы региона.
Среди пяти заместителей губернатора наибольшую медийную активность проявляет Владимир Архипов, который курирует департаменты АПК, промышленности, транспорта и связи, а также экономики. Назначенный на должность в сентябре 2019 года, Архипов постоянно сопровождает губернатора в поездках по районам, встречах с общественностью и представляет регион во время приезда важных визитеров.
«Не все довольны взлетом Архипова, который еще недавно был главой [Кетовского] района. Промышленники, например, считают, что отрасль полностью лишилась профессионалов в руководстве. Однако он активный, позитивный, готов преодолевать сложности. Неудивительно, если он сможет вскоре полноценно заменить уехавшего в Нижний Новгород Андрея Саносяна (занимал в курганском правительстве должность первого замгубернатора, которая затем была упразднена — прим. ред.)», — отметил высокопоставленный собеседник.
Главу аппарата губернатора Оксану Куташи многие в правительстве региона считают приближенной к Шумкову. Официально в ее компетенцию входит организация документооборота и кадровая политика. «Она одна из немногих, кто имеет свободный доступ к главе региона и может оказывать существенное влияние на продвижение каких-то вопросов», — отмечают чиновники правительства.
Соратником Шумкова считают и курирующего строительство и ЖКХ замгубернатора Андрея Воробьева, занявшего пост около года назад. Он нечасто появляется на публичных мероприятиях, ограничиваясь лишь наиболее значимыми. «В зоне его контроля важнейшие направления, в том числе — нацпроекты. Такие вопросы Шумков не поручил бы человеку, которому не доверяет», — подчеркнул один из собеседников агентства.
Один из немногих старожилов курганского правительства — директор департамента финансов Константин Ермаков. «Он держится подчеркнуто отстраненно и корректно, старается не вмешиваться в вопросы, которые его не касаются. У него и без того много вопросов, связанных с бюджетом», — отзываются о нем коллеги.
Руководителя курганского представительства при правительстве РФ Андрея Алексеева, также имеющего статус замгубернатора, мало кто из зауральских чиновников знает в лицо. В Кургане он появляется нечасто, поэтому, говоря о влиянии в правительстве, московского зама нередко упускают из вида. Однако высокопоставленные источники отмечают, что многие договоренности с важными инвесторами — во многом его заслуга.
Серьезный статус, по мнению собеседников агентства, успела занять директор департамента информационной и внутренней политики Анастасия Гусарова, которая пришла работать в курганское правительство в середине октября 2019 года. «Гусаровой приходится быть на острие, вникать в конфликты, реагировать на угрозы в районах. Сфера сложная, но может помочь журналистская хватка», — прокомментировал сотрудник правительства.
Многие задавались вопросом, как уживутся между собой две ярких дамы в правительстве — Анастасия Гусарова и Оксана Куташи. Однако свидетели их общения отмечают, что те смогли найти общий язык. Социолог Сергей Ширяев также отметил, что от работы Куташи и Гусаровой зависит многое (дамы поделили между собой функционал, который ранее выполнял бывший замгубернатора — тезка губернатора — Вадим Шумков).
Еще одной влиятельной дамой в курганском правительстве, которая в будущем может повысить свой статус, наблюдатели называют директора департамента госрегулирования Ирину Гагарину. «Она трудолюбива и честолюбива, губернатор доверил ей стратегическое направление, связанное с тарифной политикой. Может свободно объясняться с прессой по самым сложным вопросам, что не у всех получается», — оценил чиновницу собеседник в правительстве.
Директор департамента информационной и внутренней политики Анастасия Гусарова вопрос корреспондента о том, планируются ли в ближайшее время перестановки в курганском правительстве оставила без ответа. Также она не стала комментировать, есть ли претенденты на должность заместителя губернатора по соцполитике, которая пустует с начала сентября после ухода Татьяны Менщиковой.