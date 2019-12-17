Кто есть кто в курганском правительстве. Новые центры влияния

Вадим Шумков демонстрирует авторитарный стиль руководства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После формирования курганского правительства основные фигуры распределили между собой влияние. Наблюдатели отмечают, что среди чиновников уже можно выделить фигуры с высоким авторитетом и влиянием на губернатора, а также «рабочих лошадок», которые постоянно находятся в гуще событий. В правительстве уже появилась первая связка, которая состоит из двух дам.

Вторым по влиятельности в регионе считается вице-губернатор Владислав Кузнецов. «Он старается держаться в тени, но человек вдумчивый, с большим опытом», — характеризуют его подчиненные. В сферу его полномочий входит контроль за всеми направлениями работы курганского правительства, во время отсутствия Шумкова, Кузнецов исполняет функции главы региона.

Вадим Кузнецов (в центре) имеет высокое влияние в Курганском правительстве, а Владимир Архипов (второй справа) имеет статус восходящей звезды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Среди пяти заместителей губернатора наибольшую медийную активность проявляет Владимир Архипов, который курирует департаменты АПК, промышленности, транспорта и связи, а также экономики. Назначенный на должность в сентябре 2019 года, Архипов постоянно сопровождает губернатора в поездках по районам, встречах с общественностью и представляет регион во время приезда важных визитеров.

«Не все довольны взлетом Архипова, который еще недавно был главой [Кетовского] района. Промышленники, например, считают, что отрасль полностью лишилась профессионалов в руководстве. Однако он активный, позитивный, готов преодолевать сложности. Неудивительно, если он сможет вскоре полноценно заменить уехавшего в Нижний Новгород Андрея Саносяна (занимал в курганском правительстве должность первого замгубернатора, которая затем была упразднена — прим. ред.)», — отметил высокопоставленный собеседник.

Оксана Куташи работала с Вадимом Шумковым еще в Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главу аппарата губернатора Оксану Куташи многие в правительстве региона считают приближенной к Шумкову. Официально в ее компетенцию входит организация документооборота и кадровая политика. «Она одна из немногих, кто имеет свободный доступ к главе региона и может оказывать существенное влияние на продвижение каких-то вопросов», — отмечают чиновники правительства.

Соратником Шумкова считают и курирующего строительство и ЖКХ замгубернатора Андрея Воробьева, занявшего пост около года назад. Он нечасто появляется на публичных мероприятиях, ограничиваясь лишь наиболее значимыми. «В зоне его контроля важнейшие направления, в том числе — нацпроекты. Такие вопросы Шумков не поручил бы человеку, которому не доверяет», — подчеркнул один из собеседников агентства.

Константин Ермаков — один из немногих старожилов в курганском правительстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Один из немногих старожилов курганского правительства — директор департамента финансов Константин Ермаков. «Он держится подчеркнуто отстраненно и корректно, старается не вмешиваться в вопросы, которые его не касаются. У него и без того много вопросов, связанных с бюджетом», — отзываются о нем коллеги.

Руководителя курганского представительства при правительстве РФ Андрея Алексеева, также имеющего статус замгубернатора, мало кто из зауральских чиновников знает в лицо. В Кургане он появляется нечасто, поэтому, говоря о влиянии в правительстве, московского зама нередко упускают из вида. Однако высокопоставленные источники отмечают, что многие договоренности с важными инвесторами — во многом его заслуга.

Анастасии Гусаровой достался сложный участок для работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Серьезный статус, по мнению собеседников агентства, успела занять директор департамента информационной и внутренней политики Анастасия Гусарова, которая пришла работать в курганское правительство в середине октября 2019 года. «Гусаровой приходится быть на острие, вникать в конфликты, реагировать на угрозы в районах. Сфера сложная, но может помочь журналистская хватка», — прокомментировал сотрудник правительства.

Многие задавались вопросом, как уживутся между собой две ярких дамы в правительстве — Анастасия Гусарова и Оксана Куташи. Однако свидетели их общения отмечают, что те смогли найти общий язык. Социолог Сергей Ширяев также отметил, что от работы Куташи и Гусаровой зависит многое (дамы поделили между собой функционал, который ранее выполнял бывший замгубернатора — тезка губернатора — Вадим Шумков).

Еще одной влиятельной дамой в курганском правительстве, которая в будущем может повысить свой статус, наблюдатели называют директора департамента госрегулирования Ирину Гагарину. «Она трудолюбива и честолюбива, губернатор доверил ей стратегическое направление, связанное с тарифной политикой. Может свободно объясняться с прессой по самым сложным вопросам, что не у всех получается», — оценил чиновницу собеседник в правительстве.

Директор департамента информационной и внутренней политики Анастасия Гусарова вопрос корреспондента о том, планируются ли в ближайшее время перестановки в курганском правительстве оставила без ответа. Также она не стала комментировать, есть ли претенденты на должность заместителя губернатора по соцполитике, которая пустует с начала сентября после ухода Татьяны Менщиковой.