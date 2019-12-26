Опальному сенатору Лисовскому обещали договор с губернатором Шумковым

Гадалка не узнала Вадима Шумкова, но дала интересный прогноз его 2020 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Профессиональная гадалка из Челябинска Светлана Валентиновна дала прогнозы самым известным персонам из Курганской области. Таролог (попросила не указывать свою фамилию) раскинула карты, предсказав жизнь в 2020 году губернатору Вадиму Шумкову, митрополиту Даниилу, сенатору Сергею Лисовскому продюсеру Максиму Фадееву, секретарю единороссов Евгению Кафееву. Одни прогнозы показались нам невозможными, но большинство сценариев удивляют своей правдоподобностью. Судите сами.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков

«Наказали бедолагу, сослали туда, куда он точно не хотел ехать, где не хочет жить и работать», — сказала Светлана Валентиновна, взглянув на фото губернатора Вадима Шумкова и разложив первые карты. По словам гадалки, глава Зауралья практически выдохся к декабрю 2019 года.

Губернатору Вадиму Шумкову выпали самые плохие карты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На фото Шумков в темных очках, и не факт, что наша собеседница угадала в нем руководителя региона. «Он не из силовиков? — удивилась она. — Почему-то рядом очень много именно силовиков. Или он засылает их туда, где уже и красть нечего!» Тем самым Светлана Валентиновна неожиданно повторила знаменитую фразу самого губернатора, сказанную о Зауралье.

При этом гадалка отметила, что у Шумкова появились «проблемы с законодательством», но он из этих проблем «с трудом, но выкарабкается». Ставку глава Зауралья делает на новую команду, активно вмешивается во все дела, «но толку не будет».

«Для него его работа — „сизифов труд“, — говорит она. — Самому бы уехать, но пока не получится. Пусть поработает».

В целом у Шумкова, по ее словам, «карьерный рост не там, где у него бы получилось». Узнав, то речь идет о курганском губернаторе, он отметила, что у него бы лучше получилось «руководить областью извне».

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил

Митрополит Даниил задержится в Зауралье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Хороший расклад на будущий год и хорошие дипломатические способности, — заявила Светлана Валентиновна, раскинув карты на митрополита. — Дороги из того места в другую сторону у него пока нет». По словам гадалки митрополит в 2020 году добьется успехов, реализует важные проекты, но победы будут даваться с трудом, и в результате «жесткой самодисциплины».

Она также отметила, что священнослужитель находится «в плену неких иллюзий, из которых не хочет выходить». При этом он «справедливый судья, хороший семьянин, надежный исполнитель» (на самом деле Владыка не может иметь семью, пострижен в монашество в 1985 году). Мешает ему то, что он сдерживает эмоции и позволяет себе расслабиться только в кругу близких.

Сенатор Сергей Лисовский

Сергей Лисовский беспокоится за свои финансы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Достаточно стабильная ситуация. Настолько стабильная, что он планово и спокойно переходит из 2019 года в 2020 год», — отметила Светлана Валентиновна.

2020 год для него будет столь же стабильным и успешным, как 2019-й. «Будет вести себя активно. Вот только есть у него какие-то страхи с финансами, точнее проблемы», — отметила она. Интересно, что одна из главных политических интриг в Зауралье в 2020 году: сохранит Лисовский пост сенатора или нет. Как сообщали источники «URA.RU», курганские областные власти не заинтересованы в сенаторе, посещающем регион раз в несколько месяцев. Поэтому для переизбрания в облдуму-2020 (от нее сенатор проходил в Совет Федерации) Лисовскому нужно заручиться поддержкой Шумкова.

Продюсер Максим Фадеев

Максим Фадеев преодолеет все сложности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Боевой настрой, движение только вперед! И постоянные войны, в которых он одерживает победу», — заявила гадалка, раскинув карты на шоумена. Такой вывод может быть связан с решением Фадеева расторгнуть контракты со всеми артистами его лейбла MALFA. Об этом продюсер объявил в октябре 2019 года.

В 2020 году Фадееву, по мнению гадалки, предстоит много разъездов по миру. Продюсер уже объявил в своем Instagram, что отправляется в отпуск. «Потенциал у него для этого хороший», — заявила гадалка. Хотя в целом год для него будет «морально тяжелый и не особо денежный».

Руководитель регионального отделения «Единой России» Евгений Кафеев

Евгению Кафееву предстоит нелегкий год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Тяжеловатая ситуация сложилась у него к декабрю 2019 года, — сообщила гадалка. — В том числе моральная. Морально будет трудно и дальше». При этом Светлана Валентиновна отметила «хорошие способности» Кафеева. Судя по раскладу, первая половина 2020 года будет для него «финансово тяжелой», ситуация значительно улучшится только во втором полугодии.

А сам 2020 год будет для него «очень суетным», но итог года станет «очень успешным». Неудивительно, ведь в сентябре Евгению Кафееву предстоит избирательная кампания в Курганскую областную думу.