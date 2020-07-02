Рекорд властей ЯНАО на голосовании принесет проблемы осенью

Правительству Ямала пришлось постараться, чтобы не провалить традиционную высокую явку Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Успех на голосовании по Конституции РФ принесет властям ЯНАО новые проблемы на осенних выборах. Согласно окончательным подсчетам, явка на плебисците составила 79%, поправки одобрили 89,1% избирателей. Показав высокий результат, ямальский электорат надолго потерял интерес к политике, и теперь чиновникам предстоит поломать голову, как собрать людей на сентябрьских выборах в регионе.

Всего в голосовании по поправкам, по данным окружной избирательной комиссии, приняли участие более 290 тысяч жителей ЯНАО. Активнее всего голосовали в отдаленных территориях — Красноселькупском (явка 93,3%) и Ямальском районах (90,4%). Только в двух районах Ямала свое мнение высказали менее 80% избирателей. По итогам семи дней ЯНАО показал лучший результат в УрФО по явке: например, в ХМАО она чуть больше 59%, в Курганской области — 56%, в Челябинской — 65%. По данным источника URA.RU, экзит-поллы показали, что поправки одобрили 73% ямальцев.

Команда Дмитрия Артюхова переживала за результат — риски были слишком высоки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ЯНАО традиционно демонстрирует высокую явку. Однако в этот раз привычные результаты могло подпортить вызовы, внезапно вставшие перед властью незадолго до плебисцита. Главный из них — проведение голосования летом: из-за пандемии коронавируса плебисцит перенесли с апреля на июль, когда в ЯНАО идет сезон отпусков. На отдых из региона уезжает почти половина населения, и в правительстве Ямала опасались за итоги голосования, рассказал собеседник URA.RU во властных кругах.

Однако руководству округа удалось не только добиться требуемых федеральным центром 70%, но и перевыполнить план, показав одни из лучших цифр по стране. Помогло участие сотрудников нефтегазовых компаний и жителей труднодоступных районов. «Вряд ли нам удалось бы обеспечить столь высокие результаты, если бы не явка в отдаленных поселениях и вахтовых поселках. По сути, показатели сделали топливно-энергетические предприятия», — заявил URA.RU источник в правительстве ЯНАО.

Участие вахтовиков и оленеводов является гарантией высокой явки в ЯНАО, и окружные власти решили прибегнуть к этому лайфхаку, пояснил политолог Андрей Ткаченко: «На обеспечение любых выборов на Ямале тратятся огромные деньги, и большая их часть расходуется на посещение стойбищ, поселений, месторождений, вахтовых поселков. Естественно, прилет вертолета сопровождается посылками, подарками, поэтому люди ждут приезда избирательной комиссии и с радостью голосуют».

За неделю голосования власти ЯНАО также открыли для себя новый тренд, который, вероятно, будут использовать в будущем. Источник URA.RU подметил, что эффективным приемом повышения явки оказалась возможность вызвать члена комиссии с урной на дом. «Было опасение, что многие откровенно побоятся идти на участки из-за коронавируса, „чтобы не подхватить заразу“, поэтому такую форму активно продвигали, хотя обычно ее предлагали больным и пожилым людям», — пояснил инсайдер.

Оленеводы в отдаленных районах Ямала помогают властям поддерживать явку Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Доказали свою эффективность и задумки команды губернатора Дмитрия Артюхова. Ради обеспечения явки власти устроили на участках викторину с ценными призами, а для жителей ряда муниципалитетов заодно провели важные местные опросы, например, о названии моста через реку Пур. «Ямальские власти обычно стремятся быть „впереди планеты всей“, но даже при таком подходе никто не ставил цели набрать выше 70%, — указал инсайдер в политических кругах. — Итоговые цифры слишком хороши для региона».

Однако команде Артюхова рано впадать в эйфорию: высокая явка на голосовании по Конституции обернется властям неприятным сюрпризом осенью. На сентябрь намечены выборы депутатов заксобрания ЯНАО и нескольких городских дум. Эти кампании рискуют провалиться из-за так называемой электоральной усталости, предупредил политолог Ткаченко. «Высокая явка на голосовании по Конституции не может не отразиться на явке в Единый день голосования. Властям будет сложно убедить ямальцев голосовать осенью так же активно», — заметил он.

Еще одной проблемой, которую вскрыло голосование, оказалась низкая активность избирателей в крупнейших городах. Два центра Ямала — Салехард и Новый Уренгой — показали по округу самую низкую явку в 76,9% и 73,3% соответственно. Официально власти это никак не объясняют, но, по словам собеседника агентства, повлияло то, что оба города охвачены коронавирусом: «Избежать провала, как в Екатеринбурге или Кургане, удалось за счет бюджетников, предприятий ТЭК и надомного голосования».

По мнению политолога Рака, Салехард никогда не отличался электоральной активностью, а Новый Уренгой, действительно, оказался заложником пандемии. «Но, в принципе, и для Салехарда, и для Нового Уренгоя показатели неплохие. Районы ЯНАО всегда голосуют лучше городов, поэтому есть контраст», — оценил эксперт.