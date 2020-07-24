Тюменские инсайды: Собянин выписал орден

Отдых тюменца-2020 Коллаж: URA.RU

Для тюменских элит настало непростое время: нужно урезать бюджет, под сокращения попадут премии чиновников. А Тобольск, куда осенью приедет президент Владимир Путин, требует больших вливаний. Также в «Инсайдах»: мэр Москвы Сергей Собянин выхлопотал орден для экс-замгубернатора Натальи Шевчик, а тюменцы впали в уныние из-за COVID-ограничений.

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В Тобольске — сложности с визитом Путина

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В тюменском правительстве шепчутся, что президент России Владимир Путин, согласившись посетить Тобольск в сентябре, сильно усложнил жизнь мэру сибирского города Максиму Афанасьеву. Якобы у того и так целый ворох проблем в ЖКХ, которые придется теперь решать самом экстренном порядке. «Не исключено, что к работе подключится „Сибур“ — именно эта компания пригласила Путина на свою тобольскую площадку», — утверждают инсайдеры.

Орден для экс-замгубернатора выхлопотал мэр Москвы

В кулуарах регионального правительства судачат, что к награждению орденом Почета ушедшей на пенсию с должности первого замгубернатора Тюменской области Натальи Шевчик руку приложил лично мэр Москвы (и ее бывший начальник) Сергей Собянин. «Это не просто констатация ее заслуг в социальной сфере, но и признание как сотрудника самого высшего уровня. И, конечно, подтверждение связи Шевчик с самым влиятельным главой региона России — говорят, что они до сих пор общаются», — делится инсайдер.

В правительстве готовятся к урезанию бюджета

Поговаривают, что в правительстве Тюменской области уже работают над документами, которые касаются сокращения бюджета. Якобы компенсировать серьезное снижение бюджетных поступлений из-за пандемии совершенно невозможно. «Единственная сфера, которую сокращение не затронет — социальная. Кроме того, пока предполагается сохранить поддержку предпринимательства. А дороги и строительство инфраструктурных проектов пострадают сильнее всего», — передают слухачи. По их информации, секвестр бюджета произойдет уже в сентябре.

Чиновники останутся без премий

Фото: depositphotos.com

В Желтом доме ходят тревожные слухи о том, что из-за секвестирования бюджета будет существенно сокращены затраты на административный аппарат. «Говорят, что запланировано кардинально снизить расходы на автомобили, эксплуатацию зданий, различные излишества — вроде сувенирной продукции. Кроме того, якобы планируется урезать премии и командировки», — переживают источники во власти.

Тюменскому депутату пообещали место в Госдуме. За страдания

В курилках облдумы обсуждают, что лидер фракции ЛДПР Глеб Трубин в 2021 году снимет с себя полномочия депутата регионального парламента. Но лишь затем, чтобы занять кресло в Государственной думе. Якобы федеральное руководство либерал-демократов ценит активность молодого политика, и уже пообещало ему место в партийных списках. «Наконец Глебу Александровичу воздастся за страдания. А то по количеству зарубленных на корню законопроектов он, пожалуй, чемпион облдумы», — усмехаются слухмейкеры.

Властям пришлось срочно гасить национальный конфликт…

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Поговаривают, что конфликт историка Аркадия Елфимова с сибирскими татарами из-за установки креста дружине Ермака в Тобольске оказался весьма несвоевременным для региональных властей. «Сейчас из-за пандемии нужно решать другие задачи, медицинские и экономические. Все осложняется тем, что земельный участок, на котором хотят поставить крест — частная земля. Развивать эту тему у властей нет желания, поэтому пытаются быстро урегулировать конфликт, сейчас идет процесс переговоров с обеими сторонами», — сообщает инсайдер.

, …, а его участники пошли в народ

По неподтвержденной информации, сибирские татары даже готовы пойти на мировую с поклонниками Ермака, но поставили последним хитрое условие. Мол, если хотите памятник, агитируйте среди татар, разъясняйте и убеждайте. Если народ согласится — памятнику быть. «Правда или нет, но такие активисты якобы нашлись и среди казаков, и среди православных монархистов. Теперь пойдут по татарским деревням», — потешаются сплетники.

Заместителя мэра ждет взыскание из-за коронавируса

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В кулуарах региональных силовых структур поговаривают, что заместителя главы администрации Тобольского района Валентину Бахтинову, в чьи обязанности входил контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологической безопасности, ждет неприятный разговор с представителями регионального Роспотребнадзора. «Чиновница должна была контролировать наличие масок, антисептиков, организовать замеры температуры. Чего не делала. Когда у их сотрудницы обнаружили коронавирус, вся администрация района оказалась под ударом. Валентина Бахтинова сразу же, с 20 июля, ушла на больничный, и только с этого дня в администрации начали соблюдать режим», — усмехаются слухачи.

В больницу Тобольска приехал потенциальный новый главврач

Ходят слухи, что глава Нижнетавдинской областной больницы №15 Анатолий Смоляренко приехал в Тобольск, где ему прочат место главврача областной больницы №3. «Говорят, что он якобы уже ходит по больнице, как хозяин, интересуется у персонала ходом дел, осматривает будущие владения. При этом нынешний глава больницы Марат Баширов особенно нигде не светится и выглядит довольно поникшим», — передают инсайдеры. Неделей ранее слухмейкеры передавали, что ОБ№3, где зарегистрировали крупную вспышку коронавируса, посетила глава регионального депздрава Наталья Логинова. Якобы она поднимала тему увольнения Марата Баширова с должности главврача.

Из-за пандемии тюменские рестораторы перестали ценить своих клиентов

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменцы жалуются, что в открытых после трехмесячного простоя кафе и ресторанах в разы упало качество обслуживания. Расчет на то, что горожане, изголодавшиеся за время самоизоляции по хлебу и зрелищам, все равно придут в заведения и будут тратить деньги. Независимо от того, кто и как их будет там обслуживать. «Ждать официанта почти во всех кафе сегодня нужно полчаса-час, блюда свежие — через раз приносят, ценники — заоблачные. Бизнесменам понесли из-за пандемии коронавируса огромные убытки, поэтому на клиентах экономят и будут экономить», — утверждает источник агентства.

Тюменцы впали в депрессию без праздников

Говорят, что жители Тюменской области стали намного чаще обращаться за помощью к психологам. Якобы тюменцы, избалованные разными городскими праздниками, салютами и развлечениями, очень по ним скучают и впадают в депрессию. А режим повышенной готовности все продлевают и продлевают. «По сравнению с прошлым годом, количество обращений к частным психологам в Тюменской области увеличилось на 20-30%. Жизнь из-за пандемии превратилась в бесконечную рутину. Дом-работа-дом. Тут самый закоренелый оптимист заскучает», — рассуждают слухачи.

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