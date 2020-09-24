А что сберегаете вы? Коллаж URA.RU

Пока тюменский губернатор отвоевывает у застройщиков зеленые территории, а муниципальные служащие ищут способ ему угодить, москвичи в очередной раз уводят чиновников из его команды. Общественники начинают наступление на выборы — 2021, а их обвиняют в пропаганде нетрадиционных ценностей. Также в инсайдах: тюменским застройщиком недовольны из-за понравившегося вице-премьеру РФ проекта, Антипинский НПЗ продали азербайджанцам, в региональном правительстве ждут пополнения из горадминистрации.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Губернатор Моор помог отвоевать парк у застройщиков

В правительственных курилках шепчутся о том, что губернатор Моор не дал тюменским застройщикам забрать под строительство нового квартала зеленую рекреационную зону возле экопарка «Затюменский». Эту территорию в свое время хотел застроить «Тюмень Инвест Строй» (ТИС). Но глава региона сказал свое веское «нет». И это «нет» было услышано. «В свое время Якушев не отдал эту территорию застройщикам. Губернатор Моор продолжил гнуть его линию во благо жителей города. Радует, что такие спорные моменты и ситуации власти решают не в пользу бизнеса, а в пользу народа. Это значит, что к мнению общественности прислушиваются. Вероятнее всего, на этом месте будет вторая очередь парка «Затюменский», — заявляют слухачи.

Подчиненные не знают, как угодить губернатору Моору Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава региона сломал советские традиции

В Желтом доме шепчутся о том, что на местах запутались в вопросе, как встречать губернатора Александра Моора, когда он приезжает. Мол, раньше, в советское время первых руководителей привечали хлебом-солью и накрытыми столами. А Моору такие приемы нравятся не очень — как-никак, а глава региона больше со спортом дружит. Говорят, что главы некоторых муниципалитетов даже получили за застолья неплохой нагоняй. «Губернатор не сторонник торжеств и гулянок на широкую ногу. Он считает, что рабочая поездка должна быть в первую очередь рабочей. Вот и задумались чиновники на местах: а как теперь быть? Как с губернатором наладить дружеский контакт, чтобы, в случае чего, на мелкие недочеты в работе он закрывал глаза. Ну, разве что, купить абонемент в тот же спортзал, где он занимается», — ехидничают слухачи.

Степан Киричук готовится к важным изменениям в жизни Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Киричука заберут на теплое место в Москву

Ходят упорные слухи, что экс-глава Тюмени и депутат гордумы Степан Киричук в ближайший год переедет в Москву на работу в администрацию президента. «Киричук частенько стал летать в Москву и говорят, что это не просто так. Якобы кто-то в администрации президента вспомнил его былые заслуги и хотят использовать его опыт в работе с муниципалитетами. Так что вполне возможно, что в ближайшее время он переедет в столицу на «теплое место», — передают слухачи.

Фирсов уедет к московским энергетикам

Ушедший в отставку глава департамента ЖКХ Тюменской области Антон Фирсов уезжает в столицу работать в структуру, близкую к мэрии Москвы, обсуждают сплетники. «Говорят, что ему предложили место в энергетической компании, которая имеет хорошие связи с Сергеем Собяниным. И ему светит весьма приличная зарплата», — шепчутся сплетники.

Ольге Швецовой предстоит борьба за место депутата Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

У депутата Швецовой из «Единой России» появится конкурентка

В кулуарах областной думы поговаривают, что у действующего депутата областной думы Ольги Швецовой на предстоящих выборах появится достойная конкурентка: мол, баллотироваться в парламент собирается член Общественной палаты Ирина Ульянова. Какими-то громкими проектами Ульянова тюменцам вряд ли запомнилась: разве что, выступила в свое время против пенсионной реформы и отказалась от участия в организации голосования по поправкам в Конституцию. «В областной думе женщин немного. И они, как правило, переизбираются на выборах из года в год. Дополнительных мест для них в облдуме открывать не планируется. Вот и решила Ульянова отвоевать кресло у действующего депутата в юбке. Выбор пал на Швецову. Но Швецова политик опытный и просто так мандат, конечно, не отдаст. В любом случае, политическая борьба между ними может получиться довольно интересной», — сообщают инсайдеры.

Тюменские коммунисты соберутся на коронавирусный съезд

Люди из близкого окружения главной тюменской коммунистки Тюменской области Тамары Казанцевой поговаривают, что главный бухгалтер регионального отделения КПРФ и ещё один ее ближайший соратник больны коронавирусом. Однако, несмотря на это, главбух тюменских коммунистов намерена в ближайшую субботу, 26 сентября, провести областное совещание компартии. «Там будет более 50 человек, которые съедутся со всей Тюменской области. Планируется общее собрание среди партийного актива. Обычно на таких мероприятиях социальная дистанция не соблюдается, да и маски никто не носит. Но вот теперь, из-за заболевшего главбуха, делегаты рискуют подцепить коронавирус прямо на этом съезде. И уже после могут развезти заразу по всей области», — резюмируют слухачи

В областном правительстве ждут чиновника из горадминистрации

В региональном правительстве судачат, что в его составе появится еще один выходец из городской администрации Тюмени, работавший с Моором. Ему отведено кресло главы департамента лесного комплекса, которое освободилось после перехода занимавшего его Николая Пуртова на должность гендиректора «Инвестиционного агентства Тюменской области». «Говорят, что это личная инициатива губернатора Александра Моора — набирать новых сотрудников из горадминистрации, кто хорошо проявил себя во времена его работы. Поиском новой кандидатуры занимается курирующая департамент замгубюрнатора Лариса Теплоухова», — передают инсайдеры.

Использовать радугу в символике теперь становится опасно Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Общественный совет Тюмени обвинили в пропаганде ЛГБТ

Поговаривают, что Общественный совет Тюмени обвинили в пропаганде ЛГБТ из-за изображения радуги на их логотипе. Мол, жители города недовольны тем, что на главном символе организации Тюмень изображается на фоне радуги. А радугу, с недавнего времени, многие воспринимают именно как символ свободной любви и ее пропаганду. «Суть этих претензий непонятна. Эта радуга появилась в символике общественного совета в далеком 2005 году, когда к радуге относились именно как к красивому оптическому эффекту. Тогда еще и про аббревиатуру ЛГБТ немногие знали — не то, что про ее пропаганду. В общественном совете из-за недовольства граждан менять ничего не собираются. Там заявили, что различным меньшинствам радугу отдавать не намерены», — ехидничают слухачи.

Антипинский НПЗ будет работать на Азербайджан

Знающие люди поговаривают, что многострадальный Антипинский НПЗ ушел с молотка азербайджанской нефтяной компании «Сокар Энергоресурс». И будто на Тюменском нефтегазовом форуме последние вопросы по этой сделке были закрыты. Якобы новые владельцы готовы вдохнуть в НПЗ вторую жизнь и вложить в него немалые деньги, чтобы потом получить деньги большие. «Там уже начались глобальные перемены. Сменился менеджмент, грядет сокращение сотрудников. Но как и по каким правилам иностранная компания будет работать в Тюмени? И чей бюджет будет пополнять нефтеперерабатывающий завод? Российский или азербайджанский? Эти вопросы пока остаются открытыми», — поясняют инсайдеры.

Владельцев Брусники попросили построить в Тюмени инновационную школу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменского застройщика обяжут строить инновационный соцобъект

В бизнес-кругах шепчутся, что строительство компанией «Брусника» инновационной школы в Новосибирске, так понравившейся вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, обернулось для ее владельца Алексея Круковского недовольством со стороны тюменского правительства. «В высоких кабинетах обижены, что Круковский запустил этот проект в Новосибирске, а не в родной Тюмени. И теперь ждут от него, чтобы Круковский в виде социальной нагрузки реализовал подобный проект и в нашем регионе», — передают инсайдеры.

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