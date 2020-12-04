Инсайды ЯНАО: мэр ищет болтунов

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Ямальские оппозиционеры окончательно разругались между собой, а на бывшего депутата точат зуб его новые коллеги. Властями хватает неприятностей — у зама губернатора проблемы из-за провала курируемого направления, а в мэриях ищут источники утечек информации. Также в новом выпуске «Инсайдов» — о неразрешимых проблемах силовиков и тотальном контроле над чиновниками.

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Фото: скрин видео, YouTube

Заместителю губернатора напомнили об обязанностях?

В высших эшелонах власти ЯНАО рассказывают, что позиции замгубернатора Татьяны Бучковой заметно пошатнулись после доклада окружной прокуратуры о состоянии дел в региональном спорте. «Практически с весны этого года „социальный“ замгубернатора все силы бросила на медицинский блок и отчасти на образование, — рассказывают собеседники. — За всем этим ямальский спорт оказался в плачевной ситуации, и недовольны этим не столько надзорщики, сколько глава региона Дмитрий Артюхов».

По словам источников, сама замгубернатора сильно переживает из-за происходящего, но разорваться на части не может: как бы ни был важен спорт, здравоохранение является более приоритетным. В настоящее время она настроена навести порядок в депспорта, руководство которого ждут серьезные санкции, утверждают инсайдеры.

Новый вице-мэр Салехарда разозлил коллег

Источники в городской администрации Салехарда рассказывают, что заместитель главы по молодежной политике, культуре и спорту Иван Вершинин за короткий срок успел вызвать раздражение у коллег и подчиненных. «Новый чиновник лезет везде со своим мнением, отдает много поручений подчиненным, отвлекает их от привычной работы, — рассказал инсайдер. — У сотрудников, не привыкших к такому формату, это вызывает сильное недовольство».

Со слов слухачей, если гиперактивный замглавы не изменит своих депутатских привычек, это не пойдет ему на пользу. На крайний случай старослужащие мэрии уже обдумывают, что можно сделать, чтобы бывший депутат не прижился в новом кабинете.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Мэр заподозрил подчиненных в утечках

Источники во властных структурах ЯНАО рассказывают: чиновники администрации Ноябрьска легализовали сведения, бьющие по репутации мэрии. «После появления информации о задержании юного бизнесмена, торговавшего наркотиками, мэр Алексей Романов решил, что авторы утечки — его же подчиненные, — говорят в коридорах власти. — Под подозрением замглавы Андрей Власов и начальник управления общей политики Татьяна Вязовецкова: ни для кого не секрет, что у них есть личные телеграм-каналы, материалы которых идут вразрез с официальной медиаповесткой, а сводка происшествий поступает в мэрию каждый день».

По словам инсайдеров, главная причина гнева градоначальника даже не в том, что ушла информация о «гордости Ноябрьска» — юноша прославился как автор бизнес-идеи с выпуском авторских сувенирных значков и сумел наладить их производство. Чиновники вывели в свет информацию о несовершеннолетнем, которого в свое время поддержали не только городские, но и окружные власти, а его вина, между тем, пока не доказана.

Мессенджеры чиновников контролируют

Источники во властных кабинетах утверждают, что руководители подразделений госорганов ЯНАО имеют доступ к личным перепискам своих подчиненных в мессенджерах. «Как это обеспечили технически — никто сказать не может, но люди постоянно сталкиваются с тем, что начальство буквально цитирует подчиненным то, о чем они переписываются между собой в популярных мессенджерах, — рассказывают собеседники. — За чиновниками всех уровней слишком пристально следят, и это не паранойя».

По словам инсайдеров, кто-то из коллег вообще перестал доверять средствам связи. А повышенная нервозность и чувство, что тебя читают и слушают, не добавляет продуктивности, уверены слухачи.

Фото: Полина Шумова, личная страница «ВКонтакте»

Единоросс получила повышение за преданность партии

В политических кругах ЯНАО рассказывают, что пост спикера гордумы Нового Уренгоя должен был достаться Полине Шумовой еще в сентябре, однако этого не произошло, чтобы не давать почву для ненужных разговоров. «Весной Шумова откликнулась на призыв однопартийцев и взяла на себя роль депутата заксобрания, согласилась баллотироваться на осенних выборах как технический кандидат, зная, что мандат ей не светит, — сообщил собеседник. — За это ей было гарантировано не просто место в думе, но руководящий пост».

Тем не менее, как утверждает источник, в сентябре этого не произошло как минимум по двум причинам. Во-первых, это дало бы основания для пересудов, а во-вторых — нужно было найти достойно место для Марины Аввакумовой, которая, пробыв спикером всего два месяца, ушла на работу в мэрию, где, по слухам, ее ждет кресло главы управления образования.

Лидеры коммунистов Ямала разругались в пух и прах

Близкие к ямальской оппозиции активисты сообщают об окончательном разладе, который произошел между секретарем окружного комитета КПРФ Еленой Кукушкиной и одним из самых активных коммунистов ЯНАО Александром Бондарчуком. «После выборов 13 сентября Бондарчук и Кукушкина между собой не общаются, — рассказывают собеседники. — Похоже, что беспартийный коммунист, симпатизирующий Навальному, понял, что соратники по партии просто воспользовались его популярностью».

Между тем у Бондарчука был реальный шанс получить мандат депутата заксобрания, уверены источники агентства. Если бы Кукушкина не схитрила, выставив свою кандидатуру в Ноябрьске, в регпарламенте оказался бы активист куда более скандальный, да еще и симпатизирующий «несистемникам».

Фото: официальный сайт УФСИН по ЯНАО

В системе исполнения наказаний не могут найти начальника для Ямала

Источники в силовых структурах рассказывают о сложностях с назначением начальника УФСИН России по ЯНАО. «Полковник Игорь Ракитин уже полгода руководит территориальным управлением ФСИН, но при этом на постоянной основе его назначать Москва не торопится, — делятся собеседники. — С чем это связано, сказать сложно, но скорее всего, руководство ведомства решило оценить его работу по итогам 2020 года».

Если так, рассуждают собеседники, то назначения следует ждать не ранее февраля. Соответственно, если Москву не удовлетворят итоги полугодия, то кресло начальника УФСИН по ЯНАО отдадут другому офицеру.

Чистки полицейского руководства продолжатся

Собеседники в правоохранительных органах ЯНАО утверждают, что череда отставок руководителей подразделений МВД в муниципалитетах продолжится. «Начальник УМВД по ЯНАО полковник Сергей Костенко проводит мягкую зачистку прежних руководителей, — сообщают инсайдеры, близкие к силовому блоку. — Прямого противостояния со старой командой вроде бы нет, но тем руководителям, у кого уже есть право на пенсию по выслуге лет, контракты он предпочитает не продлевать».

По словам источников, полковники Андрей Смирнов и Юрий Демченко, руководившие отделами полиции в Новом Уренгое и Ноябрьске — лишь первые ласточки в череде увольнений на пенсию. Однако и торопиться с данным вопросом Костенко не намерен — найти достойную замену тем, с кем не удалось сработаться, на Ямале по-прежнему не так-то просто.

«Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.