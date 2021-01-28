Тюменские инсайды: планы авторитета Ганса

Пока губернатора Тюменской области Александра Моора хвалили в Сколково, к нему обратилась вдова известного в 90-е криминального авторитета. Эсер Владимир Пискайкин возглавит региональное отделение обновленной «Справедливой России — За правду», а сторонники арестованного блогера Алексея Навального придумали, как обмануть силовиков. Коммунисты определились, с кем будут бороться на предстоящих выборах, а маркетологи собираются заработать на депутатах.
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Губернатора Моора привели в пример
Знающие люди говорят, что на прошедшем в Сколково семинаре для вице-губернаторов главу Тюменской области Александра Моора привели в пример. Мол, показатели в регионе высокие, субъект развивается стабильно, инвесторы интерес проявляют. «Руководство региона было названо высокоэффективным. Среди плюсов губернаторства Моора отметили стабильность региональной политической системы, отсутствие политических конфликтов и незначительную протестную активность. По совокупности этих и других факторов, Тюмень оказалась в лидерах», — отмечают слухмейкеры.
Пискайкин сохранить власть
В Желтом доме поговаривают, что действующий глава регионального отделения «Справедливой России» в Тюменской области Владимир Пискайкин займет аналогичную должность после объединения с «Патриотами России» и «За правду». Знающие люди утверждают, что главный эсер Сергей Миронов уже дал соответствующее распоряжение. «Решение Миронова вполне логично. Пискайкин — это локомотив „Справедливой России“ в Тюменской области. Который, в том числе, вкладывает в нее немало собственных денег. Достойных кандидатов на его замену в регионе просто нет. И в ближайшее время они вряд ли появятся», — резюмируют слухачи.
Тюменские коммунисты выбрали нового соперника
Говорят, что в тюменском региональном отделении КПРФ определились с главным оппонентом на предстоящих выборах в областную думу. Коммунисты поставили перед собой задачу во что бы то ни стало обогнать обновленную «Справедливую Россию». «Дело в том, что после того, как глава справедливороссов Сергей Миронов объявил об объединении партии с «Патриотами России» и политсилой «За правду», начали ходить слухи о том, что следующий кандидат на поглощение, как раз, КПРФ. «Коммунисты, в свою очередь, ни с кем объединяться не планируют. Они, напротив, решили доказать «Справедливой России», что даже после ее объединения с другими партиями, не являются конкурентами КПРФ», — отмечают слухмейкеры.
Экс-депутат Сидоркин объявил себя политтехнологом
Знающие люди поговаривают, что бывший депутат Тюменской областной думы и телеведущий Вячеслав Сидоркин в описании к своему аккаунту в Instagram написал о том, что является политтехнологом. Слухачи утверждают, что своим заявлением Сидоркин вызвал смех у большинства представителей политического сообщества. «Дело в том, что Сидоркин был депутатом всего один созыв. Никакого политтехнологического портфолио у него просто нет. Вероятно, он принял решение объявить себя политтехнологом именно перед выборами в Государственную и областную думы. В надежде на то, что кто-нибудь из кандидатов заинтересуется его знаниями в этой области», — заявляют слухачи.
Вдова вора в законе обратилась к губернатору Моору
Говорят, что в комментариях под одной из публикаций на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» к губернатору Моору обратилась вдова погибшего в 90-х вора в законе Андрея Крылова (Крыл) Ирина Резенберг. У главы региона она поинтересовалась, почему во время митинга 23 января он не вышел к активистам и не пообщался с ними. Слухачи утверждают, что свои комментарии Розенберг удалила спустя несколько минут после публикации. «Другие пользователи тут же обвинили ее в симпатиях к Навальному. Они объяснили ей, что блогер выступает за однополые браки. А это — „не по понятиям“. Резенберг посыл поняла и приняла. А комментарии решила удалить», — утверждают слухмейкеры.
Сторонники Навального придумали, как обмануть силовиков…
Среди тюменцев ходят разговоры о том, что местные сторонники арестованного блогера Алексея Навального придумали, как обмануть силовиков во время несогласованного митинга. Якобы в последний момент активисты собираются изменить точку сбора, чтобы спутать планы полиции по контролю за митингующими. «Эта идея широко обсуждается в закрытых чатах сторонников Навального. По информации в открытых источниках, они собираются стартовать от тюменского Технопарка. То есть, от той же точки, от которой митинг начинался в прошлый раз, 23 января. Но в последний момент они могут изменить и адрес, и время начала самой акции. Насколько быстро в таких обстоятельствах сориентируются силовики — вопрос открытый», — резюмируют слухмейкеры.
…но их могут не отпустить из школы
Говорят, что региональный департамент образования Тюменской области экстренно рассылает разнарядки по школам. Главный посыл — если несовершеннолетние будут замечены на митинге в поддержку блогера Навального, то педагогам придется лично за это отвечать. Конкретных задач не ставят — учителя должны придумать их сами. Главное, чтобы дети во время несогласованной акций находились не там, где она проходит. «Из-за этого в свободное от работы время учителя не отдыхают — они мониторят соцсети своих учеников, придумывают им занятия на 31 января. При этом кидают камни в огород департамента по молодежной политике — мол, если бы он работал эффективно, подросткам было бы чем заняться и некогда бы было ходить по митингам. Это говорит о том, что чиновники не смогли сделать верных выводов после прошлых митингов и наладить работу с молодежью», — утверждают слухачи.
Тюмень готовится к освобождению бывшего вора в законе Ганса
Знающие люди поговаривают, что в криминальных кругах Тюмени никак не могут понять, какое место в преступной иерархии займет бывший вор в законе Ганс (Юрий Тишенков), который в феврале освободится из мест лишения свободы. Мол, одни говорят, что Ганс будет спокойно жить на собранный капитал. Другие — что, наоборот, будет вести себя активно и попробует подмять, к примеру, коммерсантов. «Сражаться за дележку „общака“ у него не получится — если раньше преступный бюджет формировался из взносов коммерсантов, то сейчас их место заняли сетевые точки, а они скидываться точно не будут, потому что „крыша“ у них — федеральная. Ганс может попробовать обложить данью мелких местных бизнесменов. Но с них, опять же, много не получишь. Остается жить спокойной, размеренной жизнью. Но захочет ли?» — заключают слухмейкеры.
Тюменские маркетологи готовятся к большой битве
В тюменском медиасообществе не стихают разговоры о том, что местные пиарщики и маркетологи готовятся к большой битве за потенциальных клиентов. Акцент сделают на кандидатов в областную и Государственную думы — они могут хорошо заплатить. Перед началом предвыборной кампании специалисты из сферы маркетинга начали активно заниматься саморекламой. Но, как утверждают слухачи, получается это не у всех. «У частных пиарщиков элементарно не обновляются сайты и соцсети. Кто возьмет их на работу? Крупные пиар-агентства непрофессионализмом коллег активно пользуются, чтобы как можно громче заявить о себе. Областные депутаты могут принести им хорошие деньги, а после пандемии от такого заработка точно никто не откажется. Поэтому драка за клиентов среди маркетологов — частных и корпоративных, будет серьезная. Но насколько эффективно смогут сработать пиарщики — вопрос открытый. Как бы заказчикам всю предвыборную кампанию не развалили», — ехидничают слухачи.
Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.
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