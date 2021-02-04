Тюменские инсайды: хвастовство «ночного мэра»

Если бы суд над Навальным проходил в Тюмени Коллаж URA.RU

Пока губернатор Тюменской области Александр Моор думает над тем, возглавлять ли список «Единой России» на предстоящих выборах, регион приблизился к полной отмене карантина. Замминистра Елена Дружинина может получить новый пост на прежней работе, а городской прокурор Эдуард Гиматов приблизился к отставке. Глава департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский усилил позиции, а в Тобольске появился «ночной мэр».

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Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Моор возглавит список «Единой России»

В правительственных курилках не стихают разговоры о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор может возглавить список «Единой России» на выборах в областной парламент. Во время прошлой кампании этот список возглавлял Владимир Якушев, который сейчас занимает должность полномочного представителя президента в УрФО. «До конца этот вопрос пока не решен. Моор ждет результатов социологических опросов, в которых будет отражен, в том числе, вопрос популярности властей среди жителей региона. Если уровень доверия к главе региона сочтут достаточно высоким, то он возглавит список „Единой России“ на предстоящих выборах в областную думу», — заявляют слухачи.

Тюмень приблизилась к полной отмене карантина

Знающие люди поговаривают, что в Тюмени может начаться переход к полной отмене карантина и в ближайшее время большинство ограничений режима повышенной готовности в Тюменской области снимут. Причин для этого якобы несколько: во-первых люди устали сидеть на изоляции, во-вторых — социальное напряжение достигло пика, особенно среди пенсионеров. Ну и московский тренд диктует моду регионам. «Собянин дал зеленый свет общепиту, глава региона Моор — тоже. Мол, пусть лучше люди проводят время в барах и кафе, чем на площадях. Тюменцам дали хлеба и зрелищ, чтобы их энергия не растрачивалась на протесты», — уверяют слухмейкеры.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Замминистра Дружинина вернется в Тюмень

Говорят, что заместитель министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова Елена Дружинина вернется на работу в Тюменский государственный университет в должности проректора. Ранее, когда ректором вуза был Фальков, она была его личной помощницей. Сейчас в министерстве курирует молодежную политику. «В Тюмени Дружинину ждут и возлагают на нее определенные надежды. Последние события показали, что в плане молодежной политики Тюменская область испытывает некоторые проблемы. Часть из них и должна будет решить Дружинина», — заявляют слухачи.

Прокурор Гиматов близок к отставке

Среди силовиков ходят разговоры о том, что тюменский прокурор Эдуард Гиматов как никогда близок к отставке. Знающие люди уточняют, что он планировал уйти на повышение и получить новую должность в Красноярском крае. Мол, там, в местной прокуратуре, работает его давний знакомый, который обещал помочь с решением этого вопроса. Но что-то пошло не так. «Мысленно Гиматов уже был в Красноярском крае. Из-за этого он просел по служебным показателям на текущем месте работы, в городской прокуратуре. В результате, с переводом что-то пошло не так. А в Тюмени по работе к нему появилось немало вопросов со стороны руководства», — уточняют слухмейкеры.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Навальный помог Белявскому усилить позиции…

В медиатусовке поговаривают, что директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский усилил позиции на фоне незаконных митингов в поддержку блогера Алексея Навального. Мол, раньше никто к формированию молодежной политики среди российских политиков особо серьезно не относился. Но после несогласованных акций чиновники поняли, что с этим направлением нужно работать. И работать много. «Теперь молодежная политика будет выходить на передний план. Соответственно, влияние Белявского, как куратора этого направления в регионе, однозначно вырастет», — считают слухачи.

… и расколол тюменских коммунистов

Говорят, что последние события вокруг Навального посеяли нешуточный раскол в рядах тюменских коммунистов. С одной стороны, политика партии однозначна — Навального и его сторонников поддерживать нельзя. С другой — члены КПРФ не раз заявляли, что обдуманный протест пойдет обществу на пользу. «Скорее всего, в будущем часть партийцев отколется от КПРФ, чтобы идти своим путем. Но при этом вряд ли прошлое в рядах „красных“ позволит им завоевать симпатии оппозиционной части общества. Не пройдет такой маневр бесследно и для партии в целом — потеряв сторонников, коммунисты рискуют не пройти отбор на места в областную думу», — утверждают слухмейкеры.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Журналист Егоров рискует отправиться в колонию-поселение

В медиатусовке поговаривают, что журналист и писатель Виктор Егоров, получивший за участие в незаконном митинге 50 часов обязательных исправительных работ, в случае неисполнения судебного решения рискует получить реальный срок в колонии-поселении. «Если наказание он будет исполнять недостаточно прилежно, то санкцию ужесточат. Пришел нетрезвым, опоздал или плохо стараешься — и уже становишься претендентом на ужесточение. Все просто. Ну, и, естественно — никаких больше несанкционированных митингов», — отмечают слухачи.

Тюменские единороссы не хотят обсуждать Навального

В тюменских политических кругах гадают: когда же члены «Единой России» выскажутся на тему незаконных митингов в поддержку блогера Навального. Слухачи считают, что молчание тюменского отделения партии власти явно затянулось. «Единороссы очевидно не хотят мараться в скандалах, тем более перед выборами. Но пора бы уже осознать, что политика — не гламурное мероприятие, и борьба за мандаты бывает „грязной“. На одних фотографиях с редких случаев волонтерства электорат не зажечь, и отсидеться с нейтральной позицией не удастся. Желание не замараться в каком-нибудь пусть даже маломальском скандале играет во вред единороссам. Избиратели любят решительных», — заявляют слухмейкеры.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменские журналисты собираются засудить чиновников

Говорят, что тюменские журналисты готовят массовые обращения в суды из-за того, что чиновники игнорируют их запросы на предоставление информации. Слухачи утверждают, что местные СМИ этим очень недовольны. Поскольку таким образом руководители различных ведомств не только создают информационный вакуум, но и нарушают федеральный закон. «Дело в том, что по закону чиновники должны предоставлять журналистам интересующую их информацию в течение 7 дней. В противном случае, СМИ может обратиться в прокуратуру или в суд. Тюменские же чиновники привыкли, что на деле такие обращения — большая редкость», — поясняют слухачи.

В Тобольске появился «ночной мэр»

В курилках Желтого дома шепчутся о том, что председатель тобольской думы Андрей Ходасевич хвастается тем, что имеет в городе большую неформальную поддержку. Мол, по уровню доверия местной элиты он уже давно обогнал действующего мэра Тобольска Максима Афанасьева. «За свое положение депутат не боится по вполне определенной причине. «Ходасевич и члены его семьи в хороших отношениях со многими криминальными авторитетами, а в кулуарах его называют «ночным мэром Тобольска». У него везде есть свои люди, а практически любая проблема решается по телефонному звонку», — утверждают слухмейкеры.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменцев разозлили откаты коммунальщиков

Говорят, что коммунальный беспредел управляющих компаний и рост цен на услуги ЖКХ не на шутку разозлили тюменцев. Слухмейкеры заявляют, что УК тратят деньги горожан на откаты для проверяющих структур, которые за это могут помочь им с новыми контрактами. «Платят они за то, чтобы получить управление над новыми домами. Дань составляет от 5 до 10% с каждого дома. Главные сборщики — проверяющие структуры из сферы ЖКХ. В их руках вся власть — через проверки они могут как убрать любую УК с рынка, так и дать компаниям новые объемы. А платят за это удовольствие простые тюменцы», — резюмируют слухачи.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.