Тюменские инсайды: хвастовство «ночного мэра»

Пока губернатор Тюменской области Александр Моор думает над тем, возглавлять ли список «Единой России» на предстоящих выборах, регион приблизился к полной отмене карантина. Замминистра Елена Дружинина может получить новый пост на прежней работе, а городской прокурор Эдуард Гиматов приблизился к отставке. Глава департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский усилил позиции, а в Тобольске появился «ночной мэр».
«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.
Губернатор Моор возглавит список «Единой России»
В правительственных курилках не стихают разговоры о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор может возглавить список «Единой России» на выборах в областной парламент. Во время прошлой кампании этот список возглавлял Владимир Якушев, который сейчас занимает должность полномочного представителя президента в УрФО. «До конца этот вопрос пока не решен. Моор ждет результатов социологических опросов, в которых будет отражен, в том числе, вопрос популярности властей среди жителей региона. Если уровень доверия к главе региона сочтут достаточно высоким, то он возглавит список „Единой России“ на предстоящих выборах в областную думу», — заявляют слухачи.
Тюмень приблизилась к полной отмене карантина
Знающие люди поговаривают, что в Тюмени может начаться переход к полной отмене карантина и в ближайшее время большинство ограничений режима повышенной готовности в Тюменской области снимут. Причин для этого якобы несколько: во-первых люди устали сидеть на изоляции, во-вторых — социальное напряжение достигло пика, особенно среди пенсионеров. Ну и московский тренд диктует моду регионам. «Собянин дал зеленый свет общепиту, глава региона Моор — тоже. Мол, пусть лучше люди проводят время в барах и кафе, чем на площадях. Тюменцам дали хлеба и зрелищ, чтобы их энергия не растрачивалась на протесты», — уверяют слухмейкеры.
Замминистра Дружинина вернется в Тюмень
Говорят, что заместитель министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова Елена Дружинина вернется на работу в Тюменский государственный университет в должности проректора. Ранее, когда ректором вуза был Фальков, она была его личной помощницей. Сейчас в министерстве курирует молодежную политику. «В Тюмени Дружинину ждут и возлагают на нее определенные надежды. Последние события показали, что в плане молодежной политики Тюменская область испытывает некоторые проблемы. Часть из них и должна будет решить Дружинина», — заявляют слухачи.
Прокурор Гиматов близок к отставке
Среди силовиков ходят разговоры о том, что тюменский прокурор Эдуард Гиматов как никогда близок к отставке. Знающие люди уточняют, что он планировал уйти на повышение и получить новую должность в Красноярском крае. Мол, там, в местной прокуратуре, работает его давний знакомый, который обещал помочь с решением этого вопроса. Но что-то пошло не так. «Мысленно Гиматов уже был в Красноярском крае. Из-за этого он просел по служебным показателям на текущем месте работы, в городской прокуратуре. В результате, с переводом что-то пошло не так. А в Тюмени по работе к нему появилось немало вопросов со стороны руководства», — уточняют слухмейкеры.
Навальный помог Белявскому усилить позиции…
В медиатусовке поговаривают, что директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский усилил позиции на фоне незаконных митингов в поддержку блогера Алексея Навального. Мол, раньше никто к формированию молодежной политики среди российских политиков особо серьезно не относился. Но после несогласованных акций чиновники поняли, что с этим направлением нужно работать. И работать много. «Теперь молодежная политика будет выходить на передний план. Соответственно, влияние Белявского, как куратора этого направления в регионе, однозначно вырастет», — считают слухачи.
… и расколол тюменских коммунистов
Говорят, что последние события вокруг Навального посеяли нешуточный раскол в рядах тюменских коммунистов. С одной стороны, политика партии однозначна — Навального и его сторонников поддерживать нельзя. С другой — члены КПРФ не раз заявляли, что обдуманный протест пойдет обществу на пользу. «Скорее всего, в будущем часть партийцев отколется от КПРФ, чтобы идти своим путем. Но при этом вряд ли прошлое в рядах „красных“ позволит им завоевать симпатии оппозиционной части общества. Не пройдет такой маневр бесследно и для партии в целом — потеряв сторонников, коммунисты рискуют не пройти отбор на места в областную думу», — утверждают слухмейкеры.
Журналист Егоров рискует отправиться в колонию-поселение
В медиатусовке поговаривают, что журналист и писатель Виктор Егоров, получивший за участие в незаконном митинге 50 часов обязательных исправительных работ, в случае неисполнения судебного решения рискует получить реальный срок в колонии-поселении. «Если наказание он будет исполнять недостаточно прилежно, то санкцию ужесточат. Пришел нетрезвым, опоздал или плохо стараешься — и уже становишься претендентом на ужесточение. Все просто. Ну, и, естественно — никаких больше несанкционированных митингов», — отмечают слухачи.
Тюменские единороссы не хотят обсуждать Навального
В тюменских политических кругах гадают: когда же члены «Единой России» выскажутся на тему незаконных митингов в поддержку блогера Навального. Слухачи считают, что молчание тюменского отделения партии власти явно затянулось. «Единороссы очевидно не хотят мараться в скандалах, тем более перед выборами. Но пора бы уже осознать, что политика — не гламурное мероприятие, и борьба за мандаты бывает „грязной“. На одних фотографиях с редких случаев волонтерства электорат не зажечь, и отсидеться с нейтральной позицией не удастся. Желание не замараться в каком-нибудь пусть даже маломальском скандале играет во вред единороссам. Избиратели любят решительных», — заявляют слухмейкеры.
Тюменские журналисты собираются засудить чиновников
Говорят, что тюменские журналисты готовят массовые обращения в суды из-за того, что чиновники игнорируют их запросы на предоставление информации. Слухачи утверждают, что местные СМИ этим очень недовольны. Поскольку таким образом руководители различных ведомств не только создают информационный вакуум, но и нарушают федеральный закон. «Дело в том, что по закону чиновники должны предоставлять журналистам интересующую их информацию в течение 7 дней. В противном случае, СМИ может обратиться в прокуратуру или в суд. Тюменские же чиновники привыкли, что на деле такие обращения — большая редкость», — поясняют слухачи.
В Тобольске появился «ночной мэр»
В курилках Желтого дома шепчутся о том, что председатель тобольской думы Андрей Ходасевич хвастается тем, что имеет в городе большую неформальную поддержку. Мол, по уровню доверия местной элиты он уже давно обогнал действующего мэра Тобольска Максима Афанасьева. «За свое положение депутат не боится по вполне определенной причине. «Ходасевич и члены его семьи в хороших отношениях со многими криминальными авторитетами, а в кулуарах его называют «ночным мэром Тобольска». У него везде есть свои люди, а практически любая проблема решается по телефонному звонку», — утверждают слухмейкеры.
Тюменцев разозлили откаты коммунальщиков
Говорят, что коммунальный беспредел управляющих компаний и рост цен на услуги ЖКХ не на шутку разозлили тюменцев. Слухмейкеры заявляют, что УК тратят деньги горожан на откаты для проверяющих структур, которые за это могут помочь им с новыми контрактами. «Платят они за то, чтобы получить управление над новыми домами. Дань составляет от 5 до 10% с каждого дома. Главные сборщики — проверяющие структуры из сферы ЖКХ. В их руках вся власть — через проверки они могут как убрать любую УК с рынка, так и дать компаниям новые объемы. А платят за это удовольствие простые тюменцы», — резюмируют слухачи.
Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.
Подписывайтесь на URA.RU в