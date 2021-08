Игра по Хичкоку и эксклюзивные комиксы Marvel

Компания Marvel представила десятки оригинальных и эксклюзивных комиксов на на новой цифровой площадке. Любой из них можно купить Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Пятницу, как и положено, проведем насыщенно и интересно. Помогут нам в этом новые онлайн-события, собранные в одну подборку. Познакомиться с новинками кино, музыки, анимации, литературы и игр можно в новой Афише URA.RU ниже:

Что сделать утром

Утро начнем с музыкального анимационного видео. Disney+ выложил трейлер концертного фильма Билли Айлиш под названием «Happier Than Ever: A Love Letter to LA» («Счастливее, чем когда?либо: любовное письмо Лос-Анджелесу»). Ролик состоит из концертных и мультипликационных фрагментов, которые создал оскароносный аниматор Патрик Осборн. Полноценный фильм можно будет увидеть уже на следующей неделе.

Что сделать днем

Полистать комиксы или даже купить. Marvel выложил на цифровой торговой площадке VeVe серию классических комиксов в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT). Там можно найти первый комикс, опубликованный Marvel в 1939 году или первый комикс о «Фантастической четверке». Все эти издания выпущены в тысячах цифровых экземплярах, приобрести которые может любой желающий.

Днем также можно посмотреть первый трейлер видеоигры Alfred Hitchcock — Vertigo, основанной на культовом психологическом триллере режиссера Альфреда Хичкока «Головокружение». В нем впервые показаны центральные герои истории и раскрыты детали сюжета.

Что сделать вечером

Вечером состоится онлайн-лекция «Политические сюжеты в современной художественной литературе». Обсудим: как видится современное общество, политика и социальные конфликты в современной художенственной литературе? Можно ли понять «дух времени», сущность основных политических расколов и лидерские стратегии, опираясь на образы в книгах, созданных нашими современниками? Начало в 19:00 по Москве, участие — бесплатное.

27 августа выходит новый фильм на Netflix — растиражированный и долгожданный криминальный приключенческий детектив «Беккет», главную роль в котором исполняет звезда «Довода» Джон Дэвид Вашингтон. Он играет ложно-обвиненного преступника, который в попытке себя оправдать раскрывает паутину политических интриг США.