Игра по Хичкоку и эксклюзивные комиксы Marvel

Пятницу, как и положено, проведем насыщенно и интересно. Помогут нам в этом новые онлайн-события, собранные в одну подборку. Познакомиться с новинками кино, музыки, анимации, литературы и игр можно в новой Афише URA.RU ниже:
Что сделать утром
Утро начнем с музыкального анимационного видео. Disney+ выложил трейлер концертного фильма Билли Айлиш под названием «Happier Than Ever: A Love Letter to LA» («Счастливее, чем когда?либо: любовное письмо Лос-Анджелесу»). Ролик состоит из концертных и мультипликационных фрагментов, которые создал оскароносный аниматор Патрик Осборн. Полноценный фильм можно будет увидеть уже на следующей неделе.
Что сделать днем
Полистать комиксы или даже купить. Marvel выложил на цифровой торговой площадке VeVe серию классических комиксов в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT). Там можно найти первый комикс, опубликованный Marvel в 1939 году или первый комикс о «Фантастической четверке». Все эти издания выпущены в тысячах цифровых экземплярах, приобрести которые может любой желающий.
Днем также можно посмотреть первый трейлер видеоигры Alfred Hitchcock — Vertigo, основанной на культовом психологическом триллере режиссера Альфреда Хичкока «Головокружение». В нем впервые показаны центральные герои истории и раскрыты детали сюжета.
Что сделать вечером
Вечером состоится
27 августа выходит новый фильм на Netflix — растиражированный и долгожданный криминальный приключенческий детектив «Беккет», главную роль в котором исполняет звезда «Довода» Джон Дэвид Вашингтон. Он играет ложно-обвиненного преступника, который в попытке себя оправдать раскрывает паутину политических интриг США.
План на выходные мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в