На СВО погиб имам пермской мечети Касымхан-хазрат Жангереев

Бойцу было не суждено вернуться с фронта
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погиб имам пермской мечети Касымхан-хазрат Жангереев. Об этом сообщил региональный муфтият.
«Из зоны СВО пришла печальная весть. Вернулся к Аллаху, героически погиб наш брат Касымхан-хазрат Жангереев», — написано на странице организации в соцсети «ВКонтакте».
Боец ранее трудился в краевом духовном управлении мусулман. Был имамом мечети на Гайве, преподавал в местном мусульманском колледже, принимал активное участие в работе с осужденными.
Обстоятельства гибели военнослужащего не раскрываются
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