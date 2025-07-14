14 июля 2025

На СВО погиб имам пермской мечети Касымхан-хазрат Жангереев

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Бойцу было не суждено вернуться с фронта
Бойцу было не суждено вернуться с фронта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погиб имам пермской мечети Касымхан-хазрат Жангереев. Об этом сообщил региональный муфтият.

«Из зоны СВО пришла печальная весть. Вернулся к Аллаху, героически погиб наш брат Касымхан-хазрат Жангереев», — написано на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

Боец ранее трудился в краевом духовном управлении мусулман. Был имамом мечети на Гайве, преподавал в местном мусульманском колледже, принимал активное участие в работе с осужденными.

Обстоятельства гибели военнослужащего не раскрываются
Обстоятельства гибели военнослужащего не раскрываются
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В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погиб имам пермской мечети Касымхан-хазрат Жангереев. Об этом сообщил региональный муфтият. «Из зоны СВО пришла печальная весть. Вернулся к Аллаху, героически погиб наш брат Касымхан-хазрат Жангереев», — написано на странице организации в соцсети «ВКонтакте». Боец ранее трудился в краевом духовном управлении мусулман. Был имамом мечети на Гайве, преподавал в местном мусульманском колледже, принимал активное участие в работе с осужденными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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