Патриоты обрадовались увиденному в небе над российским городом

Жители Казани стали свидетелями необычного явления — вечернее небо окрасилось в белые, синие и красные оттенки. Закат напомнил многим российский триколор, что вызвало бурю эмоций в соцсетях. Об этом сообщают СМИ.
«Невероятный красоты закат в цветах российского флага сегодня в Казани. Подписчики из столицы Татарстана делятся кадрами», — передает telegram-канал SHOT.
Ранее телеканал RT сообщал, что в июле в Казани можно будет наблюдать несколько метеорных потоков. До 13 июля видны Пегасиды, с 12 июля по 23 августа — Южные дельта-Аквариды (до 30 метеоров в час), а с 17 июля начнется активность мощного потока Персеид. Об этом рассказал профессор Юрий Нефедьев.
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